美國間諜懸疑小說家克蘭西（Tom Clancy）的作品搬上銀幕後，大多成為暢銷電影。他的名著三部曲(Trilogy)：《獵殺紅色十月》、《愛國者遊戲》與《迫切的危機》，老影迷們耳熟能詳。若稍將片名微調，恰可描述台灣最近窳政與選舉的氛圍，那就是：「獵殺光輝十月」、「愛台者遊戲」與「迫切的轉機」。

過去朗朗上口的「光輝十月」，在民進黨執政的年代裡不再耀眼。國人共同回憶的雙十標誌，在不認同中華民國史觀的主辦單位督導，及一群新課綱世代的美工操作下也變得面目全非。至於象徵十月的國旗，只在若干縣市飛揚，而非普天同慶。

美國政治學大師杭亭頓（S. Huntington）有句振聾發聵的名言：「缺乏國家認同，是最大的國安危機」。民進黨政客一再「吃中華民國的飯、甩中華民國的鍋」，老大不願意接受歷史的安排，卻又拿不出創造歷史的能耐。「台獨」喊了多年得不到國內與國際的支持，進退失據的情況下，罹患了「國」格分裂症。每年勉強地慶祝國慶，先烈何辜、十月蒙塵。

近年來，「愛台」變成民進黨政客攻擊異己的專利。在他們的執政下，產生了下列「愛台奇蹟」：總統專機可賣私菸、政府違背公投決議、公然介入台大卡管、政要學歷論文造假、疫情期間高端炒股、特別預算浮濫藏弊……簡直罄竹難書；日前更傳出黑箱購蛋、南部光電和偷埋爐渣等醜聞。無怪乎「這個黨」的創黨元老日前在黨慶餐會上，高舉「獨裁貪汙惡霸黨」的布條。

蔡英文總統首任之初曾下豪語「最會溝通的政府」，可是任內很少開記者會，大多隱居幕後或以文青話術迴避。日前在非洲參訪時被記者問及國人高度關切蛋案，而農業主管是「小英男孩」時，居然耍冷戲稱「年紀不像吧」，對於蛋案則敷衍帶過。這種反應，令人想起美國社會運動家James Baldwin所稱「冷漠與權力的結合，是正義最殘酷的敵人」！

民進黨窳政逃不過與論壓力時，大多由主政高官在「烤肉架」（媒體暱稱）前鞠躬道歉，期望就此了事。可是有一例外，就是外交。蔡政府任內斷交9國，可是從未見國安當局或外交主政者，不要說鞠躬道歉，連尋求解決之道都付闕如，悉以制式謾罵中共卸責了事，方便到了極點。外交部的斷交聲明幾乎像是回收物，可以重複使用，只是換個國名而已。

多年來，上述「愛台者遊戲」的結果多在玩票（選票及鈔票）。幾乎政府沾過的標案無不貓膩、工程無不貪腐，遇有吹哨反對者則以網軍或「查水表」伺候。選民除了無奈就只有麻木，結果社會益形分歧、台灣漸被掏空。蔡政府仗著執政多數，已一步步地將台灣推向美國AIT前主席卜睿哲所稱「多數專制」(Majoritarianism)的淵藪之中。

今年風向開始轉變。「下架民進黨」獲得高達6成5選民的支持，2024總統大選應為台灣扭轉百廢待舉的唯一時刻。多年來藍綠輪流執政，今年首次面臨第三黨候選人的強大壓力。過去大多支持民進黨的知識青年，也幡然反綠轉而支持第三黨。諸如「藍白合」、「非綠聯盟」、「聯合政府」與「總統向國會報告施政」等前所未見的政治構想都已搬上檯面。無論結果如何，本屆大選勢將改變台灣的選舉思維與政治體質。

美國著名政論家佛利曼（T. Friedman）一直倡言美國該有第三勢力出現，方可抑制當前共和、民主兩黨雙頭寡占(Duopoly)局面；可是迄未實現，使得美式民主亂象繼續。中華民國目前面臨大好或大壞的時刻，如果趁機打斷重練，催生優質民主，不但超越美國、傲視全球，更可給專制體制下的大陸民眾帶來企望。

2024有無可能變成「台灣覺醒元年」，再度創造華人民主的奇蹟呢？

（作者為前大使、國立清華大學副教授）