4年前總統大選民進黨主打「抗中保台」，先操作反送中浪潮再營造諜影幢幢，靠著販賣「芒果乾」（亡國感），蔡英文總統順利延續政權；如今距離2024年總統大選不到百日，民進黨這回販賣「進階版芒果乾」，直接把監督潛艦預算的國民黨馬文君打成「賣台立委」，刻畫民進黨愛台、國民黨賣台形象，但同樣套路，選民這次還會埋單嗎？

蔡英文2020年連任之路原本坎坷，主因施政不力，民調長期低迷，先靠網軍把在黨內挑戰她的賴清德狠狠打趴求饒，選前適逢香港發起反送中運動，抗中效應蔓延至台灣，民進黨順勢操作挺港保台。當時韓國瑜宣布參選總統的如虹氣勢，瞬間淹沒在反送中浪潮中。

隔沒多久，國家機器配合製造假匪諜，把大陸詐欺通緝犯王立強打造成介入台灣大選、暗中資助韓國瑜的匪諜，韓的選情重挫，而來台置產的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被國安單位鎖定為指使王的首謀，兩人被起訴滯台近4年，直到12日無罪確定才重獲自由。

假匪諜案的受害人不只向心、龔青夫婦，最大受害人非韓國瑜莫屬。韓當時就抨擊民進黨假借共諜案操作選情，「在澳洲扔個小牙籤，到美國報導變成炸雞翅，到台灣變成烤乳豬，哪有這樣操作選舉，完全憑空捏造。」韓並感嘆日後如證實共諜案都是假的，票已投完、改變不了選舉結果。

韓的感慨預言一一成真，蔡總統動用國家機器介入大選，不只勝之不武，蔡政府更欠向心夫妻一個道歉，因夫妻倆如驚弓之鳥，留下「六個感謝」匆匆結束滯台4年的「奇幻旅程」。這一幕幕大選期間販賣芒果乾的伎倆，沒想到時隔4年民進黨再次泡製，不同的是手法更精進，全面洗腦選民、刻畫國民黨賣台阻撓潛艦國造，女主角就是馬文君。

潛艦國造紛擾源自「海鯤號」建造過程，因廠商內鬥流出16個錄音檔，揭開前海軍顧問郭璽布局7艘後續艦內幕。原本是「吹哨者」的馬文君，被綠營描繪成為私利阻撓國造潛艦發展，把機密資料洩露給韓國駐台代表處，即使馬已說明該資料1年前就交付國防部與調查局，仍被當作人肉沙包圍毆。

為保衛國家，沒人會反對潛艦國造。這次8艘潛艦預算高達4000多億元，立委善盡職責為人民看緊荷包，原本就天經地義。民進黨這次操作芒果乾的手法更狠，綠營立院黨團13日靠人數優勢，強勢通過「馬文君條款」，就是要不斷強化馬文君洩密等於國民黨賣台。

潛艦國造誰賣台眾說紛紜，前海軍司令、潛艦國造專案小組召集人黃曙光應向國人說清楚，到底是哪個軍火商把資料拿給中共？為蠅頭小利「一直在搞」的那個立委是誰？否則任由民進黨政府肆意泡製販賣芒果乾，既無助完成潛艦國造目標，也會讓這次總統大選又淪為芒果乾大戰！

（作者為大學教師）