在民進黨唱衰、支持者「期待又怕受傷害」的矛盾心情下，國民黨總統參選人侯友宜的代表和民眾黨總統參選人柯文哲的代表，14日將針對「藍白合」進行第一次的會前會，引發矚目。

侯陣營的代表是國民黨秘書長黃健庭和競辦執行長金溥聰，柯陣營的代表為競選總幹事黃珊珊和辦公室主任周榆修，被外界喻為「黃金組合」。儘管事前各自有不同的放話，讓這會前會有了些火藥味，但藍白有「下架民進黨」的相同目標，且在能源政策、兩岸關係，以及朝向內閣制等國家制度的議題上，也有共同的方向，因此可以說，藍白在治國理念上的共同點才是雙方合作的基礎和關鍵。

而且雙方都知道，若想要實踐以上理念或願景，2024這場大選就必須拉下民進黨，否則，如果讓民進黨的賴清德當選，那就根本不可能有機會了。屆時不只是藍白沒戲唱，民進黨繼續執政，台灣將陷入沉淪，甚至招來戰爭危險。

藍白合小則為彼此的生存謀取空間，大則為台灣蒼生百姓創造安和樂利的生活。雙方應將心胸放大、眼光放遠，多想想一旦合作成功，不但能中斷貪腐集團繼續荼毒人民、掏空台灣，實際上也可以讓在野政黨有更多發展的機會，無論藍白，都有進一步茁壯的可能。

從這次選戰過程就可以發現，若是侯友宜聲勢比較強，民進黨就全力打侯，如果是柯文哲民調比較高，民進黨就轉向打柯。完全執政的民進黨權力包山包海，想打誰就打誰、想拉下誰就拉下誰，隨心所欲、如臂使指，有這樣的「權力酷斯拉」，若是藍白還各懷鬼胎、意圖偏安一隅，那就太天真太愚蠢了。

看看蔡英文執政近8年，立各種法、設各種機關，把國民黨往死裡打，就可知在民進黨的字典裡，從來沒有「窮寇莫追」，只有「趕盡殺絕」；即使國民黨地方執政占多數、在立法院也有38席，然而，在現行中央集權的制度下，沒有執政權的政黨小打小鬧可以，要對大局產生顛覆性的影響，卻困難重重。遑論民眾黨這樣勢單力薄的小黨，一掌拍死，對民進黨來說，只是一塊蛋糕，什麼時候伸手而已。

民進黨是個睚眥必報、大小通吃的政黨，連雙十國慶煙火提早放這種事，也要逼地方退讓、非認錯不可。面對這種又貪又小氣、不給他人留餘地的政黨，如果2024還是民進黨執政，藍白都不必肖想會有多少甜頭可吃，只會日漸萎縮終至消失。

更可怕的是，賴清德的台獨信仰深入骨髓，為了勝選、為了化解「疑賴論」，他可以裝、可以忍，然而，只要讓他當選，必定把台獨端上檯面，逼人民吞下。那將是台灣悲劇命運的開始。

藍白「黃金組合」會前會，除了談要不要做民調、要辯論幾次等技術性的問題，以及當選後政府職能的分工之外，要有更大的格局，思考藍白合對自身發展、台灣前途的價值與意義。

藍白合則兩利，分則各傷，欲成大事，就勿糾結在個人和政黨的小利上，兩黨協商千萬別把越野賽變成了障礙賽。2024之後的台灣會如何，就在藍白政治領袖的一念之間。

（作者為作家）