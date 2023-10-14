作為神一般存在的以色列特務機構「摩薩德」，對於哈瑪斯大規模攻擊以色列，在事前卻毫無作為，實在令人震驚。

哈瑪斯對以色列實施情報欺騙，例如哈瑪斯讓以色列相信他們不想輕啟戰端，而只想建設加薩走廊；甚至於採取若干「腐敗」措施，例如領導人外逃到其他阿拉伯國家，再加上以色列提供了數千工作許可機會給加薩走廊的巴勒斯坦，這一切麻痹了以色列人的警覺。

在戰術上，哈瑪斯展現出完美的三軍聯合作戰，首先是限定情報外流，許多基層哈瑪斯幹部不知道「阿克薩洪水行動」已經開展。其次是在半小時內從加薩發射5000多枚土制火箭彈聲東擊西；接著「空降兵」越過邊境圍欄，掩護後續推土機、炸藥快速突破圍欄，最後讓地面部隊（摩托車、轎車、皮卡車等）長驅直入，執行各自的任務。

此外，哈瑪斯還動用無人機反監視以色列據點動向、以及專門的情報部門、鎖定並識別以軍士兵身分；期間還捕獲1名以軍少將。

雖然初步戰果頗豐，但是我們並不清楚具體進攻部隊人數（可能只有千人左右），哈瑪斯全部兵員人數不過3萬到5萬人，就算全部投入戰場，接著還要面對以色列15萬人現役部隊和30萬後備部隊，估計下場不會太美麗；除非哈瑪斯能夠把其它阿拉伯國家也拖下海，形成以阿大戰格局。

以色列監視系統崩潰

過去摩薩德之所以能夠有效監控加薩巴勒斯坦人，主要靠的是現代先進機器設備，例如行動電話後門以及衛星監視。透過行動電話監聽，摩薩德得以知道哈瑪斯領導層動態和部隊日常活動；只要哈瑪斯企圖不軌，摩薩德總能事前知悉並提出預警，屢試不爽。

軍事上有所謂「矛盾原則」，當摩薩德以「矛」全面監視巴勒斯坦人，相對的，巴勒斯坦人也不斷加強「盾」的實力。只不過，這次以色列人大概過慣了安逸生活，更糟糕的是，他們（被欺騙）居然相信巴勒斯坦人也想過好日子，破洞就此而生。

對於巴勒斯坦人而言，摩薩德的監視手段是固定不變的，不外是手機和衛星，消極的只要禁用手機、甚至於躲到山洞或地下室裡面，即可避開被監視的危險，積極的只要透過手機即可對以色列散布假情報。

現在還有一種說法：一方面，巴勒斯坦人以西方手機系統（無論是安卓或蘋果手機）欺騙摩薩德，另方面使用與西方系統格格不入的中國手機，例如華為MATE 60。我們相信這款具有衛星通信能力的手機，能夠為哈瑪斯提供某種不會被西方國家偵測到的通訊服務。

除了衛星通信，這款手機還具備物聯網功能，也就是「無限連接，任意整合，隨處運行」的大規模分散式接入平臺，為高可靠、高性能的物聯網即時數據移動、處理和整合能力，説明哈瑪斯武裝分子快速建構三軍聯合作戰的物聯網模式。

這一切使我們相信，技術手段不是萬能、而是有限制的。只要某方擁有某項技術，對方遲早都會發展出克制之道；只要能夠讓對方安於現狀、並相信哈瑪斯所「餵食」的情報，而當哈瑪斯祭出更先進的「盾」擋住了摩薩德的「矛」，首戰結果大概就是如此了。

不知欺騙、如何制勝？

現代戰爭中的情報欺騙是指通過隱藏真相和示假來隱蔽自己的軍事企圖。哈瑪斯進行情報欺騙的對象就是摩薩德，最終使摩薩德因錯誤情報導致作出錯誤決策，並最終導致作戰行動的失敗。

如果我們對於哈瑪斯是否使用華為MATE 60手機的猜測為真，這部手機就能為哈瑪斯提供隱藏行動真相的服務，讓哈瑪斯「三軍部隊」能夠長驅直入以境。剩下來的就簡單了，哈瑪斯只要不斷把「想過好日子」的情報提供給摩薩德，就足以麻痹摩薩德，並防止攻擊以色列的情報洩漏出去。

無論何種戰爭，情報欺騙總是對付擁有先進偵察設備對手的有效辦法，更是奪取和保持戰略主動權的重要措施。成功的情報欺騙可以抵消對手情報偵察監視的先進手段，同時還可彌補己方裝備落後之不足。情報欺騙能夠產生影響，因為它迎合了對手情報機構的先見之明。

隱藏真相與示假欺騙相結合，使欺騙對象更容易進入他自己傾向於採取的方向。二戰德國進攻蘇聯的巴巴羅薩行動之所以能取得突然性，一個重要原因就在於德國情報機關在對東線大規模集中兵力進行嚴格保密的同時，還釋放出大量的假情報。

成功的情報欺騙還有二戰期間盟軍登陸諾曼第。盟軍突破了無線電破譯技術，得以掌握德軍的超級機密。明顯的，摩薩德並不知道哈瑪斯已經掌握了過去以色列認為先進的偵察與監視手段，當然更不知道哈瑪斯的反制措施。

欺騙越接近於真實情況，就越容易成功。情報欺騙中某些情況下的虛張聲勢（只有假情報）也是必要的，但這並不是一種上策。通常是虛中有實、實中有虛。有虛無實，難以達到欺騙效果；有實無虛，根本就不是欺騙。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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