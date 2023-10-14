韓國瑜在臉書上抒發心情，並罕見地以直白的口吻明確表達對在野陣營完成整合的憂慮，顯然，國民黨和民眾黨耗時已久的整合作業實在難以讓人產生樂觀的期待，現在雖有曙光，但到底能否順利實現，很多人也都心裡沒底。

所謂當局者迷，國民黨和民眾黨的政治精算師們考量太多政治利益和權力分配，但這些其實都是後話，如果雙方都選不贏，所有的後續政治資源分配都不存在。換言之，對他們而言，如何實現選戰勝利才是唯一的目標，其他的鬥爭和算計，完全可以以後再說。最近世界城市發展交流協會公布的一份民調其實可以給局中人一些啟發，這份民調顯示，如果侯友宜和柯文哲搭檔參選，柯侯配的支持率高達49.8%、賴蕭配只有38.0%，如果是侯柯配，則支持率略降，但可以達到46.4%，賴蕭配稍稍增加一點支持度，來到40.2%。

很容易就能看出，無論是柯侯配還是侯柯配，其民意支持度並不會發生本質改變，而他們對賴清德的優勢則可以擴張到10%上下，這已經是非常高的差距。這背後所代表的，其實是此刻選民的主流意識，那就是下架民進黨，渴望政黨輪替。換言之，人們對民進黨的腐敗政治、對賴清德可能帶來的兩岸衝突，絕非無感，而只是痛感無人可以替代，而國民黨和民眾黨的長久算計，則加劇了選民的這種認知。

另一個有意思的觀察點則是，在四腳督的情形下，賴清德的支持度達到30.1%，而柯文哲和侯友宜則分別只有24.5%和17.3%，郭台銘更是只有11.3%，在野陣營相加則為53.1%；而在三腳督情況下，賴清德是32.2%、柯文哲30.4%、侯友宜22.6%，未表態14.8%，在野陣營相加為53%。也就是說，53%基本上就是在野的基本盤，他們跟柯侯配和侯柯配的支持度高度重合，基本上沒有太多落差，無論是國民黨的支持者還是民眾黨的支持者，都不會因為雙方的整合而跑票，即藍營支持者中討厭柯文哲，或者柯粉中討厭國民黨的現象並不明顯，這與過去國民黨人討厭柯文哲，或者柯粉十分討厭國民黨的時代已經不可同日而語，國民黨和民眾黨應該認清其支持者們在這一立場上的重大變化。

顯然，無論是國民黨還是民眾黨的政治人物，他們還沒有跟上選民的情緒變化，下架民進黨已經成了選民的核心關切，而國民黨和民眾黨則並沒有將之作為這次選戰的真正主軸，還在檯面下爭權奪利、檯面上不知所云。實際上，這場選戰的格局基本上已經明確，藍白不整合就誰也不會贏，雙方只要整合就可以穩贏，所有局外人都清楚這個道理，現在就只剩下局中人何時能夠幡然醒悟了。

現在的當務之急就是兩黨應加速完成整合，然後將選戰主軸明確設置為檢視民進黨過去近8年的種種弊端，並為選民描繪出撥亂反正的願景，否則現在的一切爭鬥只是在虛耗選民的熱情和耐心。