潛艦國造得標廠商GL被爆是詐騙集團，成立才短短48天就取得標案，甚至還打敗國際大廠。立委馬文君在國會質詢時指出GL公司原是賣菸草飲料，倒閉後重新復業，復業不到兩個月便拿下潛艦標案，並語帶諷刺質問行政院長陳建仁：「換心手術會找剛拿到執照48天的人開換心手術嗎？」不料陳院長竟回答：「如果找到好的外科醫師是可以呀！」

民進黨立委林俊憲隨即在臉書發文指控馬文君在說謊，將「直布羅陀GL公司」說成「倫敦GL雜貨店」。對此馬回應，質詢時所引述的資料，來自於新新聞在2018年9月26日刊出的專題報導，報導中指出GL公司最早註冊於倫敦，從事飲料菸草等零售食品，2016年11月一度因經營不善而倒閉。公司卻於2017年6月起死回生，重新設立在伊比利半島的直布羅陀，並於48天後取得台灣政府的潛艦標案。

郭璽後來告了撰稿記者、新新聞與風傳媒，但最後都敗訴。更重要的是，郭璽自己參加網路節目受訪時，在主持人黃光芹提及GL是英國註冊，然後歇業，最後復活在直布羅陀，郭璽回答「是」，間接承認了兩家GL是同一個廠商。

林俊憲委員僅憑Google搜尋就見獵心喜高調發臉書，還作出梗圖讓一堆綠營網軍四處出征，這多少反映出民進黨國會議員與支持者的水平。相較之下，馬文君委員所引述的資料與證據可信度確實比較高。然而不論此GL是否彼GL，陳院長好歹是個具有醫學背景的公衛流行病學博士，竟然能夠在國會殿堂上説出「拿到執照48天如果是好的外科醫生就可以執行換心手術」這種沒有知識水平跟智商的話，實在是讓人匪夷所思，瞠目結舌。政治不但會讓一個人變蠢變壞，更會讓一個公衛博士瞬間變成義和拳民。

根據中央「施行器官摘取移植手術核定及管理辦法」，心臟移植的醫師資格為：一、為心臟血管外科專科指導醫師。二、需有主持「體外循環之心臟及大血管手術」及「不停跳之冠狀動脈繞道手術」共計五百例以上之經驗，其中「體外循環之心臟及大血管手術」需達三百例以上，並取得訓練證明。三、於國內、外主要執行心臟移植醫院接受心臟移植訓練六個月以上，並取得訓練證明。

所以陳建仁院長到底要有多大的勇氣，才能掰出這種「拿到執照48天如果是好的外科醫生就可以執行換心手術」的世界級笑話呢？他是真心認為台派信徒的智商都達不到溫度計的攝氏指標，因此可以信口開河，隨便唬爛，反正這些綠營支持者都會買單，是這樣嗎？一個國家的最高行政首長成了王祿仙，竟然無知到這種地步，實在是太可悲了！

要成為一個擁有心臟移植資格的心臟外科醫師到底有多難？拿到執照48天大概可以站在旁邊替主刀的醫生擦汗。如果陳院長真的敢讓一個剛拿到執照48天的醫師為他進行開心手術，我還真會敬佩他的勇氣，可惜他只是一個謊話連篇的偽君子，既缺乏勇氣，更是一個十足的小人。

陳建仁外號「聖騎士」，言必稱天主上帝，但行事為人貪小利、圖虛名，無士大夫之風骨，卻充滿小人之偽善。從「動用特權遊金門」、「回歸中院領高薪」、「謊打高端護高端」、到「沽名釣譽終入黨」，處處展現出偽君子之八面玲瓏以及面對權力之骨軟節窮，正是：「人之不廉，而至於悖禮犯義，其原皆生於無恥也。故士大夫之無恥，是謂 國恥。」

今日台灣，只要監督政府的，就被視為賣台，只要批評政府的，就被當作舔共。執政黨動輒以網軍與黨媒修理打壓反對言論，絲毫沒有一點可以理智討論的空間。這其中，最該負責任的就是像陳建仁這些出賣自己靈魂、腰桿的偽知識分子。在我眼裡，這些人比那些為虎作倀的無知網軍更令人作嘔也更令人不齒。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※