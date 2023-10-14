歐盟啟動對大陸進口電動車的反補貼調查，確認是否違反WTO公平貿易精神，如果調查結果認定補貼事實成立，預料將對大陸進口電動車課徵反傾銷關稅，或採取其他貿易限制措施。歐盟此舉並不令人意外，根據中國乘聯會統計，今年上半年，中國對歐洲汽車出口量占中國整車出口總量比重從2018年的5.7%升至39.1%，其中絕大多數為電動車，5年不到成長將近6倍。

具技術創新與市場規模

今年上半年歐洲市場銷售電動車，大陸品牌占8%，高於2022年的6%，更是2021年4%的兩倍，歐盟委員會預估2025年將倍增，達到15%。大陸電動車在歐洲市占率連年高速成長，對一向以汽車品牌及出口自豪的歐盟來說，難免感到緊張，也不樂見此一趨勢繼續發展，對中國電動車出手只是時間早晚的問題。

另一方面，除市場競爭因素外，基於地緣政治考量，不管是供應鏈關鍵技術及零組件的確保，或市場多元配置去風險等因素，都讓歐盟不敢放手讓大陸電動車繼續攻城掠地。中美競爭白熱化，中歐間貿易投資往來連帶受到波及。2020年底好不容易談成的中歐雙邊投資協定，因人權爭議與地緣政治因素被歐洲議會無限期凍結，大陸電動車在歐洲拓展市場受政治牽連。

不過，從另一個角度來看，這也代表大陸電動車競爭力沛然莫之能禦，才會引起歐盟緊張。國際能源總署（IEA）統計指出，2022年大陸電動車出口占全球出口35%，高居全球首位，較2021年成長10%，更是2018年的8倍。隨著全球淨零減碳趨勢，電動車取代油車已是不可改變的潮流，未來大陸電動車出口勢必進一步增加。

不禁令人好奇，為何大陸電動車生產、製造與出口能力，短短數年間會起到如此巨大的變化？連拜登都坦承，這場電動車競賽，美國明顯落後大陸。政府全面支持與巨額補貼，恐怕是大家第一個想到的答案。不容否認這確實是一個無法忽略的重要元素，不過技術創新與市場規模，可能更是關鍵。

先從技術創新談起，過去在造車工藝上，引擎幾乎為傳統燃油車的技術核心，也是美、日、德這些傳統汽車生產大國的優勢所在。然而當電動車時代來臨，技術核心也逐漸從引擎轉換到俗稱「三電系統」的電池、電驅、電控上，這讓自2006年起即全力投入發展新能源汽車的大陸，得以掌握技術領跑者優勢。

尤其在電池製造方面，由於握有關鍵礦產鋰原料，使得大陸能夠創建一條從上到下的電池供應鏈，並讓包括寧德時代及比亞迪等大廠在內的鋰電池生產技術與規模，可以領先全球。根據知名電池及能源研究公司SNE統計，在全球電動車電池市場占有率方面，今年上半年，光是寧德時代及比亞迪兩家市占率合計就超過一半，高達52.5%。甚至還有研究機構預測，未來大陸整體市占率，有機會達到8成。

帶動新興戰略產業突圍

市場規模是大陸電動車發展領跑全球另一個關鍵。這些年來，在政策推動及補助誘因下，大陸電動車市場已成為全球最大市場。2022年全球電動車銷量6成在大陸。若以歷年銷量來看，全球已銷售電動車，大陸市場包辦一半以上。龐大的市場不只能夠產生規模效應、引來更多境外投資，還有助經驗累積與品質提升，成為大陸維持電動車優勢與競爭力的重要元素。

從大陸電動車在全球的領跑地位來看，可進一步思考如何把握機遇，重新找回中國製造的優勢，甚至擴大到其他領域，使其成為未來經濟增長的新引擎與動力來源。電動車爆發式成長代表的是製造思維的提升，背後隱含產業技術創新與市場翻轉。這不僅是單純的產業轉型升級而已，還包括產業標準制定與品牌地位的塑造能力，應足以形成技術輸出的典範，成為下一波經濟增長新動能。

對面臨經濟轉型壓力，亟需提升世界工廠地位的大陸，這是不容錯過的大好時機。特別是當大陸科技脖子被美國愈卡愈緊之際，若能以電動車為起頭，善加利用大陸本身的技術創新、市場規模與政府投入等優勢，將有機會引發連鎖效應，帶動其他新興戰略產業跟著突圍。這不只是過去大陸經濟成功發展的模式，相信也是未來中國經濟二次崛起的道路。