「藍白合」14日進行會前會，從雙方共同發表的會議紀錄看來，最大的爭議是在「如何產生最強候選人」的方式，民眾黨主張以5家民調平均數的結果決定，國民黨則提出直接投票式初選，得票高者出任藍白合總統候選人。

這次會前會，侯陣營的代表是國民黨祕書長黃健庭和侯競辦執行長金溥聰，柯陣營的代表為競選總幹事黃珊珊和辦公室主任周榆修。雙方此次會面，有達成共識的部分，如總統赴立法院報告、立院行使閣揆同意權、推動不在籍投票、高階文官國營事業董監事公開遴選、內閣制、氣候正義及環境權入憲等。

但也有意見不同之處，最關鍵的就是如何產生最強候選人的方式。民眾黨的民調方式執行起來簡單也較快，卻容易被不同政治立場的陣營惡意操作；而國民黨的方式出現冒牌投票者的機會較低，卻要花費較多的時間和成本。藍白提出的方式當然是考量到自己的優勢所在。柯文哲宣布參選後，多數時間民調都贏侯友宜，而這次要求市話、手機各半，對自認在年輕族群人氣高出侯很多的柯來說，應該加分不少；如果採行直接投票的方式，則顯然對在地方具動員能力的國民黨更為有利。

這次在野陣營能否成功合作，攸關能否下架貪腐集團民進黨，因此初選就不要怕麻煩，越周延、越能滿足藍白與其支持者的需求越好。既然國民黨和民眾黨及其總統參選人各擅勝場，那就兩種方式都採行，民調和直接投票各占一半，贏的人漂亮勝出、輸的人心服口服，如此才能讓藍白不留懸念，真正進入第二階段的實質合作。