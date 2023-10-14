今年4月下旬國民黨主席朱立倫就公開拋出「在野大聯盟」，但一開始民眾黨主席兼總統參選人柯文哲並沒什麼興趣。直到近來柯文哲以「比民調」和「公開辯論」對國民黨發動「攻堅」，嚷了將近半年的「藍白拖」，終於讓人見到了「藍白合」的曙光。

14日由雙方陣營重要幕僚先展開怎麼合的會前會，結果並無太多意外，會前會中對於如何產生「最強候選人」的最關鍵議題，國民黨提出了「開放式民主初選制」的對案，以待民眾黨帶回討論後，於下次的會議再行磋商。而公開辯論則須先決定產生候選人的方式後，才再進一步磋商，也應算是合理的安排。

然而，「開放式民主初選制」源自於美國政黨的「黨內初選」方法之一。國民黨主張採行的理由，雖認為較能避免民調被敵營選民「灌水」，但舉辦這種初選投票不僅成本較高，有意投票者還採實名制及須親簽「認同卡」，也增加了投票者手續上的成本。何況，這只是選出候選人的「假投票」，動員能力將會是投票率的關鍵，而一旦投票率太低時，雙方仍可接受這種勝負結果嗎？

國民黨提出初選也並非無合理性，以民主文教基金會於13日公布的民調來看，31.3%的受訪者認為以侯友宜為主，才能整合更多資源贏過賴清德，認為應以柯文哲為主的有26.7%。此一差距並不算大，或可解讀若藍白整合成功，以侯或柯為主支持者應多可接受。但對國民黨來說，當會認為他們較有動員能量的資源，勝算應該比柯文哲還大。

從上述民調結果的年齡層分析，20到29歲受訪者有52.4%認為柯文哲較能贏過賴清德，侯友宜僅有15.1%；30到39歲則有37.5%認為是柯文哲能贏，侯友宜則為27.4%。柯文哲顯然比侯友宜更能擄獲年輕人的心，這也是柯文哲自信心的主要來源之一。然而，除了40到49歲的年齡層，認為侯能贏過賴的比例只多柯5.8%以外，50歲以上的各年齡層侯皆勝柯，且贏超過20%以上。因此，儘管侯友宜在各家民調中多落後柯文哲，但年輕人的投票率不比中壯老齡人，實際的投票結果不無翻轉民調的可能。

藍白在會前會中先對若干政見達成了共識，這是藍白合的根本基礎，也猶如未來組成所謂「聯合內閣」的「契約」。雖然這樣做的用意是要泯除藍白合只是「權位分贓」的質疑，但雙方已同意把總統的當選作為組成「聯合內閣」的基礎，終究不是西方議會民主體制下的「聯合內閣」。

近來對巴勒斯坦展現軍事實力的以色列，就是採議會內閣制且為多黨體系的國家。為了在國會議員選舉中獲勝，進而取得執政權，他們也有個由三個政黨組成「藍與白」的選舉聯盟。而這個聯盟固然先就共同政策取得共識，但也談好兩位政黨領導人各擔任兩年總理。

最後仍須強調，內閣制取得執政權的基礎在國會選舉結果，而不該是總統。這是目前藍白都誤解，或是根本不願意碰觸的問題。然而，未來若民進黨在立法院獲得過半數或相對多數的席次，但「聯合內閣」卻沒有和「綠」合，行政院和立法院的運作將難以順暢，且又怎還算是內閣制呢？因此除了總統選舉之外，兩黨也必須合作衝刺取得立法院過半數的席次。

（作者為民主文教基金會董事長）