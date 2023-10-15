蔡英文總統在任期最後一次國慶演說中宣稱，自2016年以來始終信守承諾、維持現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服；並和全球民主國家深化合作、共同維護區域和平穩定。同時，宣稱「願意以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。」上述兩岸論述及路線、國際戰略說法，比較像是就職演說詞，而非任期最後國慶演說詞應總結執政以來兩岸政策績效。

此論述強調「民意共識」、「對等尊嚴」、「民主對話」、「維持現狀」及「互動基礎」，等於重申既往兩岸論述及路線，然卻仍充滿文青式、空洞化、抽象式論述，在其執政後僅剩半年多時間，這些兩岸論述及路線固然表達些許善意，但事實上已無法對兩岸關係產生影響 。這些論述猶如歷屆就職及國慶演說積累彙整，既往無法發揮成效，再僅剩半年任期也很難發揮功能。這些兩岸論述及路線，仿若泥沙積塔、淪為鏡中月及水中花，如夢幻泡影般消失在兩岸歷史長河。

毋庸置疑，蔡英文主政近八年，兩岸關係方面降至民選總統以來，最敵對及關係最為惡化狀態，軍事演習規模最大及頻率最高、海峽中線消失及圍台、鎖台威懾常態化；外交斷交國最多高達九國；貿易禁運及壁壘調查次數最多。國慶演說在兩岸關係部份，不是展現兩岸治理績效，反而是陳述兩岸發展願景，然最後剩下半年執政要達成這些願景及目標，幾乎已是「不可能任務」。

從大陸當局角度檢視，所謂「四個堅持」其中一項是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，「維持現狀」被解釋成「新兩國論」及「務實台獨」；所謂「不挑釁」卻是不僅不承認「九二共識」，還標籤化「九二共識」等於「一國兩制」。所謂與全球民主國家深化合作、共同維護區域和平穩定，卻是採取「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略，鑲嵌入美國印太戰略成為軟圍堵中國的「馬前卒」。如同《經濟學人》社群媒體上無預警指出，台灣是世界上最危險的地區，台海若擦槍走火引發戰爭將成災難。

首先，凝聚「台灣共識」或「民意共識」。2011年蔡英文提出「台灣共識」，作為其總統大選政見之一；拒絕馬英九政府支持「九二共識」、「維持現狀」作為兩岸互動基礎，主張先以民主程序匯集台灣各政黨間對兩岸關係發展的共識，再以此作為兩岸談判政治基礎。然而，「台灣共識」淪為空泛概念，強調以民主程序共同商議討論，但並未鋪陳灌入其核心內涵。

「台灣共識」其內涵淪為「各自表述」，既模糊又抽象難以指涉凝聚認同方向。大陸視此主張「柔性台獨」，台灣社會對「台灣共識」內涵認知，則相當分歧，如維持兩岸和平及政黨輪替皆屬之。相對「台灣共識」，民進黨內也有「憲法共識」及「憲政共識」倡議，其實質指涉反比「台灣共識」內涵更為清晰及豐富，「台灣共識」淪為一種「空心蔡」呼籲，不僅無法建構台灣命運共同體，反更陷入政黨對立、國家認同分歧及政治衝突。

其次，國、民兩黨「維持現狀」概念內涵相異。2015年馬英九在卸任前國慶演說，宣稱「維持現狀」建立在「九二共識」基礎；2023年蔡英文在卸任前國慶演說強調，中華民國台灣已是主流共識，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。馬主張「維持現狀」係立基於「九二共識」，與蔡主張「維持現狀」立基於「兩岸互不隸屬」，顯然有所差異。

國民黨的維持現狀強調「互不承認主權、互不否認治權」，倡議「新三不」即「不統、不獨、不武」主張；「維持現狀」界定兩岸關係性質是「一國兩區、兩個對等政治實體」、「兩岸兩區」。民進黨的維持現狀卻是界定「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，甚至延伸成「務實台獨」、「兩岸關係是國際關係」、「兩岸關係是外交關係」，此種「維持現狀」解讀被視為是一種「改變現狀」描述。

再者，倡議民主對話卻完全喪失兩岸對話。蔡英文總統倡議兩岸應回歸「和平、對等、民主、對話」精神，倡議「有意義對話」及「建設性對話」，八年來皆無法重啟第一軌道官方對話、第二軌道兩岸兩會對話，甚至連第三軌道複委託模式對話協商也付之闕如。大陸視「九二共識」為對話政治基礎，民進黨政府提出「九二歷史事實」、「九二會談精神」及「九二共同認知」作為替代方案，皆無法重啟兩岸對話協商。

民眾黨總統候選人柯文哲雖未明確對「九二共識」進行表態，因其倡議「兩岸一家親」進行滬台雙城論壇維持兩岸城市交流，也成為蔡主政下兩岸最高級別對話。然大陸當局視「九二共識」為政治前提，以此做為兩岸政黨、兩岸兩會及兩岸事務機構首長、領導人會談之政治基礎，故柯主張並無法全面開啟兩岸協商對話。國民黨總統人侯友宜承認「九二共識」存在，兩岸論述及路線應比柯文哲更具前瞻性及可行性。

從藍白兩岸路線競合加以檢視，確實邊緣化綠主導權。例如民眾黨與國民黨前後執政台北市政府，形成藍白政黨在兩岸政策上的潛在政治聯盟關係，邊緣化民進黨兩岸路線。無論是蔣萬安提出「要談兩岸互動，要談雙城論壇，無非都是基於可以對話的歷史條件以及文化脈絡」。或是柯文哲推動兩岸城市交流，以對話替代對抗，去除被污名化及被統戰抹紅、「標籤化」。雙城論壇對話，印證「兩岸一家親」、「九二共識」是兩岸民主對話之「通關密語」。

最後，否認「九二共識」為兩岸「互動基礎」。蔡英文不承認「九二共識」存在，並標籤化「九二共識」等於「一國兩制」，已證明無法恢復兩岸協商，難以彰顯其兩岸治理能力。現賴清德也否定「九二共識」，一旦執政並無法解開兩岸敵對僵持狀態，恐將陷入「惡性循環」。民進黨內部曾有「憲法一中」、「憲法共表」、「憲法各表」及「憲法共識」說法，藉以替代「九二共識」，但現在卻無任何替代方案。

民進黨內高層領導曾一再主張，以憲法來處理兩岸關係，包括陳水扁、蔡英文及賴清德皆然。例如2000年11月陳水扁總統成立跨黨派小組，建議「依據中華民國憲法增進兩岸關係，處理兩岸爭議及回應對岸『一個中國』的主張」。2001年元旦呼應：「依據中華民國憲法，『一個中國』原本並不是問題」；解決兩岸問題一定要依中華民國憲法的思維來定勢，這是扁政府對「憲法一中」基調。時黨主席謝長廷也提出「高雄與廈門是一個國家的兩個城市」（一國兩市） ，也主張「回歸中華民國憲法討論一個中國」 ；公開承認「憲法一中」，主張「憲法各表」、「憲法共識」成為兩岸政策指導原則。

職是，承認「憲法一中」、「一國兩區」並無悖離憲法及《兩岸人民關係條例》，然蔡英文執政後從未清晰界定依據憲法及關係條例，「兩岸關係」究竟是「一國內部關係」？「國際關係」或「準國際關係」？現賴清德更難界定兩岸關係性質屬於「一國兩區」，而是認為「兩岸關係是國際關係」、「兩岸互不隸屬論」。同時，賴提出制憲時刻到來，必須打破大中國框架憲法，其對兩岸關係性質界定及憲法制定，遠比更蔡英文更為激進。若蔡英文國慶演說有其歷史資產，即是仍在形式上主張「維持現狀論」，或許這對賴清德「務實台獨論」產生制約作用。

蔡英文強調國際社會對台灣的支持越來越強 ，必須控管風險，讓兩岸成為區域和平穩定的重要貢獻者；但將「兩岸問題國際化」恐也會受到大陸祭出「反分裂」、「反干涉」之壓制。兩岸關係敵對如螺旋上升，軍事威懾規模及次數、程度，皆高於李陳馬三位總統執政時期，尤其是海峽中線消失及形成軍事圍台、鎖台新常態，致台灣安全陷入戰爭邊緣風險。台灣固然是世界台灣，然欲求兩岸和平不應捨近求遠，台灣的兩岸路線及國際戰略應從「聯美抗中」一邊倒失衡取向，轉向「友美和中」均衡戰略，方是自存及避險之道。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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