前述所謂地中海，就是一個四周都被陸地包圍著的海洋，面積約251萬平方公里，大約是現華夏中國陸地面積的1/4強。

地中海的左側有直布羅陀海峽和大西洋相連；直布羅陀海峽最窄處僅寬約14.3公里。東南側有人工開闢的蘇伊士運河，和紅海連接後通往印度洋。地中海四周的陸地，大致就是古羅馬帝國的領土。古羅馬立國於公元前前27年，比華夏中國的西漢立國於公元前202年約晚175年。到公元395年時（東晉孝武帝寧康20年或北魏道武帝登國10年），羅馬帝國據稱為提高統治成效，也來了一個「一國兩制」，把帝國的地中海西部地區成為西羅馬（公元395～476年），地中海東部地區成為東羅馬（公元395～1453年）。

西羅馬最後一個皇帝羅慕路斯於公元476年（南北朝南朝劉宋後廢帝元徵4年或北朝北魏孝文帝永明元年），被羅馬的僱傭兵領袖日耳曼人奧多亞克廢黜，西羅馬就像華夏中國的西晉一樣，被西方的胡人叫西哥德人、汪達爾人等日爾曼部族滅了；故羅馬帝國的一國兩制，似僅存在了81年。但東羅馬仍存在著，到公元1453年5月29日，來自小亞細亞的鄂圖曼帝國軍隊，攻陷了東羅馬首都君士坦丁堡，末代皇帝君士坦丁十一世在巷戰中殉國，歷時1048年的東羅馬帝國亦就此滅亡；國祚達1480年的羅馬帝國（含東、西羅馬）也正式終結。歐洲遂由大帝國逐步轉變出現不少民族國家，如今之法國、德國、英國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、俄羅斯、比利時、瑞典、瑞士等等，其中許多國家，因商業興盛而成為世界性的海權強國甚至帝國。

商業興盛就是貿易發達；貿易若經過陸地就要走陸路，若經過海洋，就要航海。古代穿越洲際的陸路，沿途多荒漠、山川險阻或劫掠，外加各王國或帝國存在的人為阻攔，實危險艱困叢叢；若穿越洲際海道，所遇困難，或較洲際陸路尤有過之。前文曾提及腓尼基人，本為強悍的遊牧民族，但謀生於海洋，卻成為成功的遊貿民族。腓尼基人建立了往返於希臘、西西里島等群島間航線，及到伊比利亞半島（今西班牙、葡萄牙）、位於大西洋中加那利群島（西班牙所屬，在摩洛哥以西約100公里處）的航線，有定期船隻往來；甚至有證據表明，腓尼基人的商船曾遠航至不列顛群島。

故腓尼基人的盛名，遠播於地中海四周。在前述希羅多得的歷史記述中，約公元前600年左右，一位古埃及新王國時期晚期的法老，想要知道他統治的地方，究竟長成什麼樣子，就找當時已名滿天下的腓尼基人商量，能否沿著他們已知的陸地，一直沿著陸地的海岸走下去，看走到那裡，或能否回到地中海？對腓尼基人而言，這不是由一碟小菜變成大菜一碟而已嗎？他們早已由騎馬英雄變成操槳能手，沿著地中海四周，早已是他們許多的定居點了。

在一拍即合的雙方同意下，法老支持一支由40艘船組成的船隊，由腓尼基人領導，首先從西奈半島東側的亞喀巴灣（今以色列Eilat港處）出發，沿著紅海岸航行，穿過葉門和吉布地之間曼德海峽後，東向進入亞丁灣；走完亞丁灣沿陸地折向西，循今天的索馬利亞海岸線一直南下。因為前文曾提到過公元前200年前徐福率三千童男童女尋仙山，可能定居日本事，雖然徐福的航路路程比較短，但在整個航程中，拐彎抹角之處更多，在古時大海中茫無頭諸之際，要把拐彎抹角之處搞到錯誤不太大，實不容易。

而腓尼基人這次的遠航，只要沿著海岸航行，遇海岸拐彎便拐彎，否則直走便是；故認為徐福的故事若為真，則腓尼基人環航非洲，亦應為真。尤其看非洲沿岸的海（洋）流，從索馬利亞海岸線一直南下到達今南非南海岸的好望角，都是沿岸由北向南的順向海流，無論划槳或張帆，比較輕鬆。非洲大陸東西向約跨70度經度，折算約7644公里（仟米），南北長約68度緯度，折算約7425公里（仟米），上述二數相加後乘2，應為環航非洲一圈的大約航程數：3萬140公里（仟米）。若以前徐福遠航每天航程120公里（仟米）計，則腓尼基人環航非洲要不停航行251天，路程中間當然有休息及補充食物的時間要另計。

當他們到達南非好望角時，該處海（洋）流呈多面向，有南向、北向、環東向、環西向等，故浪濤自較洶湧；但只要掌握住堅持沿岸航行的原則，一越過了好望角，就有自南向北的海（洋）流，從好望角直達幾內亞海灣，然後西向，過象牙海岸，北向經甘比亞，再向北走，就到了在摩洛哥以西約100公里，位於大西洋中西班牙所屬的加那利群島，這正是腓尼基人地中海固定航線的的一站。

這傳說中腓尼基人環繞非洲的航行，據記載共費時3年，很合理。因與徐福東渡相較，徐福的航程估計才3千公里（仟米），費時半年；而腓尼基人環繞非洲的航行約3萬公里（仟米），時間僅3年，要快多了。但腓尼基人環繞非洲的航行幾乎全是順流，而且在溫帶及熱帶地區的航行，較之在冷洌的北方，終究輕鬆得多。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】