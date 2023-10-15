自製率40%、舉行了下水典禮卻下不了水的海鯤號潛艦，居然得到了美國軍事專家的大加讚揚！

這位你我都不認識的軍事專家沙頓，在海軍新聞（Naval News）網站撰文指出，「海鯤號」基本上由荷蘭劍魚級發展而來，且獲美方提供的現代化系統加持，讓這艘艦艇與時俱進。他說，海鯤號將配備美國提供Mk-48的Mod 6型先進重型魚雷，這一型的魚雷具備優異反潛與反艦能力，還預計獲射程更遠的「魚叉」反艦飛彈為補充。

沙頓掛保證，海鯤號是一強大作戰武器。沙頓此說，和國內某些軍事專家「海鯤號連同原有兩艘荷蘭潛艦，將有效封鎖台海，嚇阻共軍艦艇」之類的談話，相互呼應。

一艘尚未下水的潛艦，美台軍事專家竟然可以預判它將能有效封阻共軍艦艇，是強大的作戰武器？共軍擁有包括核子潛艦在內近80艘各式潛艦在內，台灣一艘自製率40%的潛艦就能有效封鎖台海、嚇阻共軍潛艦部隊？何況，共軍潛艇配有反潛巡航導彈，水面艦艇還擁有強大的獵雷及反潛作戰能力，不知海鯤號如何嚇阻？美台軍事專家對國造潛艇的揄揚，若不是具有某種「對價關係」，講話不過腦子，就是錯把國人當傻瓜！

眾所周知，台灣並無自製潛艦的能力，照沙頓說詞，海鯤號獲得了美國提供的現代化「關鍵技術」加持，既然如此，為什麼美國不乾脆直接賣我們柴電潛艦？卻要台灣花費600億台幣去打造一艘自製率40%的混血潛艦？日本自製同型的柴電潛艦造價不超過200 億台幣，蘇俄柴電潛艦報價 100億台幣出頭，美國維吉尼亞核動力潛艦造價也不過800億台幣；為何海鯤號造價高得嚇人？不論從性價比還是總體戰略成本效益的角度看，潛艦國造政策，貓膩甚多。

據說，美國已不製造柴電潛艦，因此，無法直接軍售潛艦給台灣。或許正是因為這個原因（或曰理由），海鯤號關鍵技術的取得必需幾經轉手、中間過水的國家和軍火商越多，層層加碼，雨露均霑，造價創下世界紀錄也就不足為奇了！

儘管如此，明年大選前，國造潛艦專案召集人黃曙光將軍若能說服蔡總統，親率文武百官搭乘海鯤號，巡航台灣一圈，那麼，即使海鯤號造價600億也就值了！

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