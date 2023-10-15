國造潛艦終下水了！但是全國人民卻沒看到一滴水淌過海鯤號，總統不是把子民當作瞎子，就是把自己當作穿新衣的國王。果真靈驗，如各家媒體分析，一切都是選舉到了，在為大內備宣用。蔡總統在雙十國慶文告上前段，即先聲奪人表示：「就在上個月底，潛艦國造的第一艘原型艦下水了。在完成後續的測試後，這艘海鯤軍艦預計在2025年正式服役。潛艦國造是歷經30年，不同政黨的總統，都想實現的夢想。現在，我們做到了！」蔡總統這段話等於暗示全國，從陳水扁、馬英九，16年執政沒有做到，終於我做到了！然而在尋常百姓看來，會不會是妳終於穿上看不見的國王新衣？

一石激起千層浪，一艦戳開馬蜂窩，潛艦製造負責人黃曙光，下水典禮同時爆料先前披露有立委從中阻撓，還把資料給中國大使館，不過黃曙光受訪時不指明是誰，要大家去猜，他到底是在丑表功？還是藉此轉移焦點？起碼國慶文告，蔡英文是聽進黃曙光的聲音，總統說：「從無到有，踏出這一步需要無比的勇氣。要扛住壓力，要突破瓶頸，要頂住流言蜚語，只要稍有猶豫，就會失敗。」但人們並不完全如此認為，這裡面有無蘊含「話先說在前面」之意？

各界質疑大內宣，已毫無疑問。拿一個毛胚只看到艦艇外殼，說這是已建成的豪宅，是不是只為配合蔡英文大內宣？蔡的文告已給答案，不必爭論。主要，今後這艘「海鯤」潛艦能下水乎？下水後會不會電力不夠，浮上海面乎？能出得了港，產生威懾中共軍艦讓其不敢登陸乎？到目前為止，沒有內部實體展示，花這麼多錢大家仍是一頭霧水，十多天來，只見執政黨團團圍著國民黨的馬文君立委砲轟，給其戴洩密罪的帽子，檢調單位觀風向似地展開調查，而一向大嘴巴的王定宇立委，不時以爆國軍內部資料吸引媒體注意，也不見檢調動作，雙標下的執政黨竟然也生出雙標的檢調，你說奇怪不奇怪？

為甚麼不敢讓人一窺堂奧？甚至靠近都不可得，是怕洩密嗎？而下水典禮連記者也不可入場？等於不可公開，但要有新聞。拿了人民五百億血汗錢，人民起碼在有限度範圍內知的權利，不能保密一句話，打死一缸人應知到的事，更不是天天聽執政黨除了往馬文君立委身上潑髒水外，搭配黃曙光通篇大論講立委從中阻撓，其目的難道是「話先說在前面」，為爾後國造潛艦失敗，歸罪馬文君等在野黨責任？來個金蟬脫殼自保？（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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