10月17日至18日北京將舉辦「第三屆一帶一路國際合作高峰論壇」，論壇主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。一帶一路始於2013年9月習近平出訪哈薩克時，提出共同建設「絲綢之路經濟帶」。隨後習近平在同年10月，受邀於印尼國會演講時，另又提出共同建設21世紀「海上絲綢之路」倡議；然後當年11月中共十八屆三中全會，將「一帶一路」倡議定位為國家戰略。

但在十八屆三中全會後，北京高層花費一年時間，經過研議才在2015年2月1日正式成立「推進一帶一路建設工作領導小組」正式成立，並由中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗擔任首任組長，該小組副組長為王滬寧、汪洋、楊晶、楊潔篪；此時才算是展開各項推動工作之序曲。

前述領導小組成立後，當年3月初國務院總理李克強出訪亞洲和歐洲時開始積極向各國推廣一帶一路倡議，並隨後將一帶一路倡議初步架構，納入當年向人大全會所提報之「政府工作報告」內文。

但最重要指標則是2015年3月28日，由國務院授權國家發改委、外交部、商務部等三部委聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》白皮書，儘管各方都將今年視為中國大陸推動一帶一路倡議十週年，但是從倡議提出到具體規劃運行軌跡，卻缺乏深入理解。

同樣許多研究與評論者，都未曾依據此份具備核心指標最關鍵之政策文件所述理念，對比一帶一路倡議在中國大陸與夥伴國具體實踐狀況，所以才經常會道聽塗說瞎子摸象，隨著西方媒體各項臆測與評論起舞。

特別是西方各國政府政策謀士只依據本身觀察，但卻輕視中國大陸所公佈之政策文件，儘管面對一帶一路倡議逐漸產生政經影響力，內心充滿焦慮，渴望找到應對策略，但仍在閉門造車盲人騎瞎馬狀況下，不斷端出無法與一帶一路抗衡之政策構想。

回顧過去數年，各方強權陸續提出「重建更好世界」、「全球基建和投資夥伴關係」、「現代香料之路」以及重啟「藍點基建網路」；個個計畫敲鑼打鼓劍指一帶一路，但總是雷聲大雨點小無疾而終。

這個世界相當現實，拿不出銀兩就換不得人氣；窮在鬧市無人問，富在深山有遠親，這是人性也是理性。西方社會對於南方世界各國不是沒有扮演過慷慨解囊之散財童子，但是當亂撒銀子當冤大頭，遠不如共創雙贏共同富裕，才能永續經營。一帶一路倡議當然是政治角力舞台，同時亦是戰略競爭重要指標。一帶一路實踐過程必然有得有失，運作狀況起起伏伏，但未來前景仍是值得關注。

身在海峽此岸，是否要參與其中，政府有政治得失算計，民間企業則有生存壓力。但不論如何，在對岸召開一帶一路國際合作高峰論壇之際，都應該睜大眼睛認真看仔細，不能自以為是迴避挑戰，讓誤解偏見牽著鼻子走。（作者為中華戰略學會資深研究員）

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