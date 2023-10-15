很多淺顯易懂的道理大家都知道，例如藍白不合輸的機率極大，郭台銘縱然連署過關勝選機率微乎其微，為什麽？永遠都是從政客及上位的概念來看待選舉，忽略基層民眾的聲音，基層要藍白合，採取何種方式，民眾不管，民眾要改變，因為害怕這種提心吊膽且躺平無奈的生活繼續下去，擔憂台海像俄烏、以巴衝突一樣成為戰場，民眾要下架民進黨，但政黨的盤算與私心卻讓民眾的熱情一次次被澆熄，一個最強總統侯選人產生的方式搞不定，藍白合等於破局，花費那麽多人力的奔走與討論，到頭來還是回到了原點。

藍白對於如何產出在野最強候選人的方式談不攏，中國國民黨未認同台灣民眾黨提出的比拚民調的方式，國民黨拋出借鏡外國經驗採開放式民主初選，由民眾實名制投票產生人選。雙方各執一詞，毫無讓步跡象，國民黨拋出的開放式民主初選，主張在台22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票，且採實名制、驗身分證。但民眾黨卻質疑此方式會有不當動員或者淪為小圈子選舉等負面效果。

從政治實力來看，國民黨和民眾黨相比之下，的確是有深厚的組織實力，加上還有14個執政縣市長，加上37席立委和多數的縣市議員的基層力量，只比拚民調而忽略這些因素，確實在藍白整合下是落於不利地位。但國民黨主張是有道理的，沒有事前演練動員，就算藍白合票也可能開不出來，因此相較之下，國民黨主張確實有學理及現實的需要，當然民眾黨最大的缺點便是在於組織及動員，但這就是選舉真正需要的東西。

況且民主初選在時間及方式上是沒有問題的，這是侯陣營和國民黨中央研議後的結果，言下之意是藍營對此方案的立場非常堅決一致，如果民眾黨不接受那麽就只能兄弟登山各自努力了。

筆者擔心若採民眾黨民調方式，民調固然簡單易行，成本 較小，但極可能被人「灌票」，而且國民黨候選人一向被民調低估，一時民調也未必能反映政黨真正實力。而開放式民主初選則較能反映直接民意，但事關大位，不只國民黨、民眾黨會強力動員，民進黨也必然會趁機介入，即便使用實名簽署政黨理念認同卡，對參與者並無任何約束力，如何保証他們未來大選時不會投給民進黨？能夠投給藍白合的候選人呢？

眼看藍白合剛有苗頭就被澆熄破局，選民擔憂茶飯不思可以想見，政治人物必須體察基層民意，必須放棄某些堅持而成就大局，民眾黨方面的三大底線，包含「公開透明、公共辯論、公平民調」，而國民黨方面則是以不設前提，開放的態度上談判桌，國民黨並未不同意民眾黨，只是採取更為完整精細縝密精確的方式來找出最強的侯選人，期盼民眾黨換個角度思考一旦藍白不合，不只大選難贏，甚至未來立院、政院的影響力也相當堪憂，何苦走到玉石俱焚的這條不歸路呢？（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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