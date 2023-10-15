2024總統大選藍白合14日下午舉行會前會，針對推出「在野最強候選人方式」，國民黨無預警的提出比照國外的「民主初選」方式，在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票，並採實名制，查驗身分證！

對此，資深媒體人羅旺哲表示，投票還要簽政治理念，這是「啥米碗糕」？他認為「真的是把民眾當成閒閒沒事做，還要什麼民主初選投票。大家都很忙好嗎。」

台灣民意基金會董事長游盈隆也指出，「籌辦一個全國性初選要多久？至少半年。也就是說，等初選辦完，大選也結束了，這不是在搞笑嗎？」他又說：「國民黨沒辦過真正的總統初選，有的頂多是教科書上的知識，可說完全沒這方面的經驗，民衆黨也一樣。兩個沒有辦總統初選經驗的政黨，要如何在短短的時間內辦好初選，沒有爭議的產生新的總統候選人？真的是天方夜譚。」

不只時間不許可，兩黨無總統初選經驗，而距11月20日至24日總統、副總統選舉候選人登記日，不到一個月的時問內，要設立22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，進行投票，就是一個勞師動眾、耗費鉅大的事，而國民黨和民眾黨要如何決定投票所及分擔費用，恐也要吵嚷個幾天！

又參加投票民眾不分黨派，須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票，並採實名制，查驗身分證的作法，恐是治絲愈棼，會否侵害人權，也會有爭議，而非無疑！

另各國初選制度都是一黨之內的初選，而非跨黨的初選，在實施上，尚不困難。但國民黨目前所提「民主初選」方式，舉世未見，恐是毫無藍白合誠意的緩兵卸責之計！因為資深媒體人趙少康就舉新黨過去所實施的黨內初選，是在各選區先發表政見再投票，尚且發生候選人用遊覽車載送黨員投票之弊端，如今時間倉促，國民黨推出要舉辦跨黨的初選，已引發民眾的疑慮！

由於國民黨所提出的「民主初選」方式，思慮不周全，並非正辦！民眾黨的黃珊珊就表示，除了要考慮總統候選人登記時程外，「民主初選」要在全國大規模進行，人力、物力都會非常大，除了要說服自己支持者，也要說服全國民眾，此機制是公平、公正的，實非易事。

藍白合紛紛擾擾數月而無具體成果，恐非民眾之福。於今之計，必須快刀斬亂麻，速依多數民眾所期盼認同的，採5間民調公司、市話手機各半、對比式民調，以平均數決定結果之方式，推出藍白最強總統候選人！（作者為東海大學法律系退休教授）

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