如何解決公廣集團問題？賴清德這樣說。曾薏蘋攝

賴清德提出的文化政見中，終於提到了公廣集團的改善，他抓到了一些重點，但仍是人云亦云。

賴清德表示，公廣集團的確在法律上因當年考量不足，沒辦法適應新時代需求，未來會積極改善，使其可以承擔更廣大的國家責任。

他的話讓人嚇出了一身冷汗，因為目前政府每年以十數億元的預算，已培養出一個帶有綠色的公廣，若未來改善，是要其承擔更廣大的國家責任。那豈不是要在台灣建立一個國家電視集團，每天為政府的工作搽脂抹粉，與當年民進黨倡導的「黨政軍退出媒體」的精神，大相逕庭，怎麼民進黨自由民主的傳播政策，又走回了老路？

40年前，在台灣籌建公共電視台，就是一個錯誤的政策。

公共電視最基本的理想，就是不要國家預算，以免變成政府的傳聲筒。同時也不要商業廣告，以免受到資方及商業化的控制。但是目前台灣的公視，在去除商業廣告之後，經費完全仰賴政府預算，及政府專案的補助，成為政府豢養之下的寄生蟲，怎不教人心驚及恐懼？

公共電視最有名的案例是英國的BBC、及日本的NHK。

英國的BBC是在1922年創立，先是廣播服務，1936年開始了電視傳送。

日本的NHK是在1924年起的東京、名古屋、大阪等地的廣播節目開始，後來成為全國的廣播電台，而在1953年起才開始有了電視服務。

從英、日兩國的公廣集團背景來看，當年都是频道較少，需要有公廣的財務背景，及優質的播出水平，才應運而生的公共廣播及電視系統。

但是台灣的公共電視是在1998年才開始播出的，當時的廣電環境是廣播電台多如牛毛，播出水平良莠不齊。而那時電視服務除原有的台視、中視、華視之外，剛剛又增加了民視的加入。其時又逢非法的「第四台」竄起，隨後進入了有線電視時代，頻道數量隨著科技的進步大量增加，實在已無成立公視的必要和空間。

英國BBC和日本NHK的經費來源，是靠電視的執照費和收視費，不靠政府的預算，所以不受政府的支配和影響。

英國BBC到去年為止，其全年經費53億的71%，都來自民眾的電視執照費。日本NHK近年的經費，有80%以上是來自民間的收視費。

而台灣公視目前每年經費在15億左右，但90%是來政府的預算補助。所以台灣公視所面臨的問題，並不是改善的問題，而是存廢的問題！

廢除公視之後会面臨員工資遣，及公視員工未來生計的問題，其實用每年政府的預算，輔導他們繼續在文化傳播領域中，從事創新和發展的工作，都是輕而易舉的事情！（作者為資深媒體人）

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