一個小島的部分居民，認為居住環境惡劣，沒有前途，他們要去找一個幸福島，因為他們確信世上有個幸福島。

幸福島在哪裡？

一百多人駕了兩艘大帆船出航，看到一個森林茂密的島，上去後處處可見老虎猛獸，多人被咬死吃掉，屍體都找不到，氣候潮溼，瘴氣瀰漫，無法生存。

轉到另外一島，看到有人，欣喜若狂，然而島上居民拒絕他們上岸，以致兩邊交戰，死傷無數。

這樣找了三年，找不到所謂的幸福島，回航家鄉，大家感覺還是家鄉好。他們告訴家郷的人說，找到了幸福島，就是自己居住的這個島，家鄉才是幸福島。

可惜很多人身在福中不知福。

看病不要錢

大家可能不知道，現在全世界都市裡住在貧民窟的人约10億人，2030年將達20億人。 我與妻子蘇老師曾訪問過印度、印尼、緬甸、菲律賓、柬埔寨的貧民窟。

他們都是生活在貧窮線以下，每天生活費不到1美元可憐的人。他們住在極為簡陋又破爛的小屋子裡，颱風一來一定全倒，沒有乾凈的飲水，百病叢生，病無錢醫，只有等死。看到他們，再想想我們自己，台灣真是個幸福島。

就以看病來說，台灣的健保，雖然有諸多待改進的地方，但卻可以說是全世界，包括美國人在內，都羨慕不已的，只是我們身在福中不知福。

退休金領到死

另就大家熱烈討論的年金制度及公務員退撫制度來說，現在絕大多數公務員的月退休金，比在職時的薪水少不了太多，維持基本生活沒有問題，這也是許多國家人民羨慕的事。

可是人總是好還希望更好，有次碰到一位老先生，他說王院長你要替我們講話呦，政府現在要取消我們一個半月年終獎金，這怎麼可以！我說你現在退休金一個月可以拿多少？他說大約有8萬元，我心想無需工作，一個月還有8萬元可領，世界上到哪裡找這樣的好事？

對現在公務員退撫制度，我十分滿意，也感恩不盡，只要政府健在，我就可以領到死為止。

台灣是不是幸福島，看我們是否常滿足常感恩，如果是，你就住在幸福島，否則你就陷入要出去找幸福島的困擾疑惑中，但是每當你走出台灣，你立刻會發現，台灣才是幸福島。

台灣是幸福的島

我在擔任財政部長時，台灣租稅負擔率為 20%，以世界標準計屬中間偏低，但在年年選舉，不斷降稅情況下，現在租稅負擔率不及13%，這表示台灣人民，納稅的擔子是輕省的，但我們享受的各種公共服務品質並不低。

許多國家包括先進及落後的，常治安敗壞，隨時可能遇劫，台灣治安良好，夜晚回家不必害怕，這是處在良好治安社會裡的台灣人民常不自覺的事。

以上只是舉幾個幸福的例子，幸福的事何止於此。我講這些幸褔的事，大家可能認為在歌功頌德，或在跟人家比爛。

但幸福與否本來就是相對的，例如我們是好人嗎？我們缺點比別人少，也就是我們爛得比別人少一點，我們就是好人，這不也是在比爛嗎？我們批評，求進步，當然是好事，但不要忘了我們是住在幸福島。

台灣還能幸福多久？

台灣在最近20多年來，一直在吃老本，許多事不進且退，更重要的是，在爛媒體的推波助瀾下，人民只認藍綠，不分是非，政府許多改革，總也陷入顏色之爭，動彈不得。台灣選舉頻繁，選票至上，朝野齊向選票看齊。既得利益者有選票，誰敢得罪呢？在改革無望，進步無望的情況下，台灣將來是否仍會是幸福島呢？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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