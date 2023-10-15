拜登是目前民主黨檯面上人物中勝算最高者。(資料照/達志影像)

根據9月初CNN所做的民調，美國總統拜登的支持度，已從初上任時超過5成，降至不到4成；認為拜登政策的經濟表現造成負面影響的選民，也由前年底的4成5，來到目前的5成8。另外在民主黨黨員或是傾向民主黨支持者中，僅有三分之一支持拜登競選連任，三分之二希望看到另一位候選人代表民主黨。任何人看到這份民調，都會認為拜登連任無望，而民主黨的政治人物或許也希望他能選擇退休，或是希望有人挑戰他，讓明年有更濃的機會贏得選舉，但截至目前為止，這個情形尚未發生。

首先，要澄清一點，就是民主黨並非沒有人投入初選，但截至目前為止，僅有兩位還算有些知名度——前美國總統約翰甘迺迪姪兒小羅勃甘迺迪律師及知名作家暨心靈導師威廉蓀 女士。換句話說，沒有一位前任或現任的眾議員、參議員、州長，或是擔任過內閣部長層級的官員，想要挑戰拜登。

雖然西維吉尼亞的民主黨參議員曼欽，有可能會投入總統大選，但如果真的做出決定，應該會是以美國最新的政治團體——無標籤（No Label）組織的候選人身分投入，而不是參與民主黨的初選。無標籤是前民主黨參議員／副總統候選人李柏曼所成立的新政黨，其目的是在日前民主及共和兩黨極化、缺乏共識的情況下，提供中間的溫和選民另一項選擇。

曼欽不願意在黨內挑戰拜登，難道就沒有其他參眾議員或州長想要放手一搏？在討論這個問題之前，我們得先分析為何已經近81歲高齡、4年前競選總統時曾表態自己是一個過渡性的政治人物、擔任連接下一世代橋梁的拜登，還是決定要競選連任？

如果我們從美國歷史來看，現任總統選擇不競選連任者少之又少，二次大戰以後僅有兩位現任總統沒有競選第二任，就是杜魯門和詹森。不過，這兩位事實上是因羅斯福過世及甘迺迪遇刺，才由副總統遞補成為總統，同時自己也當選總統一次，因此他們的任期已超過4年，確實有倦勤的可能。要再追溯真正的一任總統，應該就是1877至1881年擔任總統的海斯，兌現了他僅做一任的承諾。

基於此，過去140年間，幾乎每一位現任總統都想競選連任，儘管最終不一定能夠連任成功，失敗的例子包括川普、老布希、卡特、福特、胡佛、塔虎脫、哈里遜、克里夫蘭等，但是他們全都獲得黨內的提名。即使有時也有黨內的強勁對手，如1976年挑戰福特的雷根 州長和1980年讓卡特難堪的愛德華甘迺迪參議員，但最終現任總統還是在初選中勝出，獲得黨內提名。任何想要挑戰拜登爭取民主黨總統提名者，都必須將這個歷史因素納入考量。

拜登雖然年紀很大，有時也會說錯話，將時空倒置，或是張冠李戴，但大概還沒有到智能退化的情形。此外當共和黨最有可能出線的對手川普，明年也已78歲，兩人年齡雖有差距，但總沒有拜登和一個4、50歲者競爭的對比來得強烈。此外，他還能贏得搖擺州中間選民、甚至是溫和共和黨員的支持，且曾擊敗過川普，是目前民主黨檯面上人物中勝算最高者。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員、國立台灣大學政治系兼任教授、國立清華大學通識中心兼任教授）

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