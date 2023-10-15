蔡英文總統發表任內最後一次國慶演說，強調「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」，標榜她8年任內台海安然無事，現狀得以維持。但她對內製造對立、恐懼，對大陸埋下仇恨的種子，不但台灣內部嚴重對立，台海更是兵凶戰危。

蔡英文演說 粉飾太平

蔡英文以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題的國慶演說，共講了13次「和平」，分別出現在兩岸、區域安全、潛艦國造等段落，無非要彰顯在她的領導下台灣加強備戰，努力維持和平，卻都只是文青式的自嗨，偏離現實的內容難以激發國人的認同與熱情。

美國官方對台海和平與兩岸關係現狀的最新判斷，認為大陸對台使用武力並非迫在眉睫，也並非不能避免，美國反對任何一方片面改變現狀；美中共同負責任處理台灣問題，是維持台海和平及現狀的關鍵因素。

大陸領導人習近平在去年中共「二十大」已經明確宣示，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，致力穩定推動和平統一進程，無意對台灣採取軍事行動。台海現狀是美中共管的結果，台灣所能扮演的角色與自主性愈來愈邊緣化。

另一方面，蔡英文所謂的「現狀」早已質變，大陸加速軍事現代化，目標之一就在提升處理台灣問題的能力，兩岸軍力平衡已一面倒偏向大陸。自從去年8月時任美國眾議院議長的裴洛西訪問台灣後，大陸軍艦繞台演訓、軍機飛越台灣「防空識別區（ADIZ）」甚至中線已「正常化」，實質消除台海中線，以及試射飛彈飛過台灣上空。

今年4月蔡英文與前眾院議長麥卡錫在洛杉磯會面後，大陸進一步擴大、強化在台灣周邊海域的活動，派出空前規模的軍機、艦穿越第一島鏈，在台灣東部海域演練，以非戰爭手段達到軍事目的已是既成事實。蔡英文除了打「議長牌」刺激中共外，對台海「新常態」束手無策，卻妄言維持現狀是各方的最大公約數，事實已證明，蔡英文的「四個堅持」無法維持現狀。

蔡英文國慶演說以潛艦國造原型艦下水切入，感性地說「現在，我們做到了！」但事實上，海鯤艦還在乾船塢內，何來下水之說。至於延長兵役、增加國防預算、擴大武器採購一系列加強備戰措施，不但未能威懾中共，改善台海安全形勢，反而更見兵凶戰危。蔡英文說「我們做到了」，反而成為台灣安全的反諷。

賴清德若贏 台海危急

面對最關鍵的兩岸關係，蔡英文表示，我們願意以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。但現實情況是，刻意將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，台獨借殼上市；以及蔡英文堅持的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」就是「新兩國論」。

統獨、國家認同，台灣朝野尖銳對立，何來民意共識；中共則回應，民進黨一邊空談和平、互動對話，一邊頑固堅持「台獨」立場，搞「和平分裂」更是癡心妄想。蔡英文國慶演說中彰顯的和平與維持現狀與事實存在很大落差。

拒絕接受一中或九二共識也就罷了，蔡英文與民進黨還要刻意炒作反中、仇中、抗中保台、去中國化、敵視大陸人民，所埋下的仇恨種子已成為兩岸衝突的最大隱憂，而蔡英文的金句「2024後沒有我的事」，充分反映出她的不負責任、危險的心態。

就在雙十國慶前3天中東地區爆發50年來的最大衝突，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」對以色列慘無人道的暴行震撼國際社會，以色列的報復行動必然造成更大傷害。種族、宗教、歷史、政治、經濟的仇恨導致了這場人類災難，也立即引發美國是否能同時援助烏克蘭、以色列與台灣的關切。

民進黨粉飾太平，麻醉國人，而中東戰爭啟示，台海發生戰爭的可能性一直存在，並且將是殘酷的，民進黨總統參選人賴清德表明將延續蔡英文的路線，持續四個堅持，若他贏得總統選舉，等同關上了改善兩岸關係的大門，加深過去8年累積的兩岸仇恨。