民進黨總統參選人賴清德日前出席中山大學青年講座遭女大生「提問吐槽」餘波盪漾，學生詢問他要如何解決民進黨內貪腐問題，賴清德卻當下質疑反問是哪一件具體事實，沒有第一時間作出澄清，身為黨主席儼然已陷入「貪腐迷因」而不可自拔。

「迷因」一詞源自作家道金斯在《自私的基因》，旨在解釋一種當代社會的模仿文化；當民進黨執政8年出現各種貪腐疑雲，當賴清德面對學生的問題，顯然擔心言多必失，怎麼解決黨內貪腐爭議的執政文化，賴清德只好確認學生是問哪個事件，藉此收攏問題以免自掘墳墓。

賴清德身為黨主席為何不能第一時間捍衛黨的清廉？一個貪汙與否的是非題，竟然演變反問哪個貪腐的申論題，當天現場其他同學搶著搭腔光電、爐渣以及雞蛋等，但他卻不公開背書在法律證據的原則之下勿枉勿縱，一味降低無法正面回應的風險，企圖形塑「整體貪汙」事件聚焦「單一具體」事實來做答辯，賴清德在追求台灣價值之前，恐要先滅民進黨內「貪腐迷因」文化，才是真正回答出年輕世代內心追求的公平正義。

賴清德如何突圍民進黨的「貪腐迷因」? 如果只想透過舌燦蓮花迴避問題，那麼對於年輕世代而言，已與清廉勤政的政治形象背道而馳。

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