國民黨總統參選人侯友宜首場萬人造勢，14日在大本營新北登場，藍營大老到場力挺，現場展現大團結氣勢。不僅馬英九稱讚侯演講大有進步；一直被深藍質疑有「韓侯心結」的前高雄市長韓國瑜，更當場幫侯友宜拆黑鍋破冰，指外界對侯有所誤會，希望大家能把對他的愛，轉移到侯身上。

韓國瑜說，很多人誤會侯友宜對他過去參選總統時沒有關心，但這是錯的，侯曾對他說「你要我做什麼，直接交代」；而當他被罷免時，第一通致電關心的人就是侯友宜。韓強調，侯友宜的黑鍋背得很大，希望大家去除對侯的誤會。

韓國瑜打開天窗說亮話，無非是最近藍白合已踏出協商的第一步，但如同韓國瑜日前與柯文哲會面時，柯一再強調以民調作為基礎，等於是給韓扮「桶箍」先碰了個軟釘子，加上雙方幕僚會前會的共識不多，國民黨必須先內部團結和自立自強，才有辦法爭取更多談判籌碼，否則都只是虛耗力量，蹉跎時間罷了！

其實過去所謂「韓侯心結」，只是彼此在工作崗位上所扮演的角色不同，才讓有心人士見縫插針，也因此在國民黨徵召侯友宜參選總統後，兩人之間的互動當然被拿來「做文章」，尤其，韓粉迄今的空戰實力也讓侯陣營不敢小覷，韓侯關係在選戰之初如履薄冰，但如今隨著選戰倒數緊繃，韓國瑜此番拆鍋破冰之語，有利炒熱侯友宜的選情。

目前藍白對於如何「產生在野最強候選人」仍存有歧見，藍營內部必須先成為侯友宜的後盾保有底牌，且藍白要對「下架民進黨」有高度共識的決心，才能理性協商出未來「聯合政府」的最佳執行人選。