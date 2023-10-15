中東戰爭開打，各種資訊與評論鋪天蓋地而來，有的慷慨激昂，批評以色列或哈瑪斯誰對誰錯，其實這些都是沒有意義的。因為如果批評一下誰對誰錯就能解決問題的話，中東問題早就解決了。幾十年來，不知有多少聰明的腦袋為解決以巴衝突絞盡腦汁，但衝突就是解決不了。所以這場戰爭是否能為中東問題找到出路，誰也沒把握。然饒是如此，各種資訊中仍有微觀與宏觀兩個脈絡可以觀察與思考。

從微觀面來看，當初哈瑪斯是怎麼訓練、以色列的情報單位是為何失靈，慢慢地已經有資訊浮出來，讓我們在震驚之餘，可以逐漸沉澱下來看看事件發生的腳印。但除了這些以外，微觀面還有三個點值得我們觀察。

第一是以色列與哈瑪斯的戰略。以色列要求加薩北部100多萬人撤離。以色列也知道在客觀環境限制下，巴勒斯坦人根本做不到，但為什麼還要這樣做？創造山雨欲來的心理壓力，目的是什麼？

哈瑪斯也是一樣，明知攻擊以色列後，以國必會強力報復，為什麼沒有留迴旋空間？一般常以這次中東戰爭和50年前的贖罪日戰爭相比，但1973年埃及沙達特是和戰兩手準備，在西奈半島發動攻擊後馬上回防，準備迎戰以軍報復；且攻擊時自我克制，沒有攻擊平民，在以戰逼和的戰術下預留了談判的迴旋空間。哈瑪斯這次完全沒有，這是最大的不同。

第二個觀察是談判。人質怎麼談？卡達在調停，土耳其和中國大陸也都出手，到時誰能成功？

第三是衝突的「外溢」。以巴衝突會不會外溢到其他國家的猶太人社區？法國已加強對猶太社區的戒護，其他國家會不會也有類似問題？

第四，巴勒斯坦的法塔和哈瑪斯兩個組織本就彼此競爭。哈瑪斯發動攻擊，法塔則相對中立，呼籲以哈雙雙停火，以免傷及巴勒斯坦平民。巴勒斯坦人會支持哪一邊？以色列矢言要將哈瑪斯從加薩整個拔除，這又會對巴勒斯坦的權力結構造成什麼影響？

除了微觀面之外，還有兩個宏觀面可以觀察。第一是中東的權力格局。這兩年來，許多國家都在中東下棋：美國推動以色列與沙烏地建交；中國調停沙烏地與伊朗的宿怨後，還想調停以巴衝突；土耳其展開笑臉外交，與以色列、沙烏地、卡達重建關係；就連印度也都與美國和歐盟合作，計畫建一條從印度經中東一路拉到歐洲的經濟走廊，與中國的一帶一路抗衡。中東戰火爆發，這幾盤棋全都打翻了。如果中東戰火再擴大，這棋還下不下得就很值得觀察了。

宏觀的第二個面向是新中東是否又被打回舊中東？從2020年川普推動以色列與阿聯和巴林建交以來，我們就發現中東的新世代對巴勒斯坦問題的態度已經改變，想走自己的路。但是這次戰爭爆發後，中東國家又群起支持巴勒斯坦，似乎舊中東又回來了。可是中東國家媒體對戰爭的報導又遠不如1973年熱絡，可見中東還是有變。這個變化有多深？又將影響到前面所說的各國所下的中東大棋。

（作者為東吳大學政治系教授）