搶在10月19日的台積電法說會前，92歲的張忠謀一派輕鬆，特地在台積電運動會上暢談國際半導體產業現況與進展，以及台積電在各國的設廠布局。由於疫情前，張忠謀也是在台積電運動會上拋出地緣政治的重大分析，以及剖析中美科技戰之下，台灣晶圓代工如何找到新路，凸顯他老驥伏櫪的觀點影響力之大。

關鍵在於，除了一枝獨秀的AI晶片外，電腦與手機等多數終端市場仍然缺乏復甦動能，整體晶片庫存去化依然緩慢，對台股後市與台灣整體出口都有重大影響。尤其傳出台積電放棄在桃園龍潭科學園區三期的1奈米新廠規畫，確實備受關注。

台積電當下正在竹科挖山興建2奈米新廠，也在南科順利量產3奈米晶片，加上高雄橋頭新廠也在動土，2022年與2023年資本支出分別達363億與316億美元。相較於美國《晶片法案》的投資，會分5年逐步分配給英特爾與格羅方德等多家申請挹注的美國企業，台積電「一個人的武林」已超越整個美國。然而張忠謀也直言，台積電的主要競爭對手就在美國，「他們有國家的優勢，以及政府的鼓勵」。

1座月產5萬片的14奈米12吋晶圓廠，造價就要100億美元以上，更不用說，2奈米與3奈米的天價了。美國《晶片法案》最主要的支出是5年內用於先進製程製造的370億美元，如果不計民間企業的資金投入，也就是美國政府在2026年蓋好3到4座14奈米晶圓廠後經費就用完了，而屆時14奈米則已成為成熟製程。

中國的半導體大基金從2014年以來，總投入預算達480億美元，為什麼還打不過台灣？原因不只是所託非人，主導大基金的總裁丁文武與紫光董事長趙偉國皆違法犯紀，更重要的是，半導體的江湖中，砸錢投資只是第一步，研發技術與客戶關係更是光明頂上的致勝關鍵。

至於中芯在7奈米的「突破」，以及華為新手機零組件的「國產化」比率，在樣板目標之外，晶片良率與實際利潤都還有很大的提升空間。對比台灣占全球晶圓代工產業營收的市占率已經將近7成，台積電則接近6成，都居全球之冠。

張忠謀曾經當面在美國總統拜登面前直言，「全球化已死！」不過，現在正是台積電從台灣走向全球化布局的關鍵時刻，包括亞利桑納新廠的4奈米製程量產時間將要推遲到2025年，確實不是一帆風順。至於日本熊本的6奈米新廠，以及德國德勒斯登的ESMC合資公司，箭也都在弦上了，就算台積電深獲當地政府的支持，但日不落的戰線同時拉長，真的都是挑戰。

張忠謀看好日本的半導體供應鏈優勢，但他也相對不看好在美國設廠所面對的高門檻，這也都是台積電董事長劉德音的接棒考驗了。當然，台積電市值超過14兆台幣，是5年前的1倍以上，也正是兵強馬壯的巔峰時刻，就看台積電如何按照張忠謀在運動會上高喊的口號，接下來準備「再創奇蹟」了！

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）