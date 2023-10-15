千呼萬喚始出來的藍白會終於登場，不過確實仍猶抱琵琶半遮面， 所謂重中之重的候選人產生方式議題目前卡關，藍營代表金溥聰出人意料推出的開放式民主初選方式， 讓白營的黃珊珊直稱是第一次聽到藍營有此主張，基於過去她在新黨的經驗，認為此方式有不當動員的疑慮，所以要帶回討論，現場並未形成共識。

或因此議題的關鍵性及藍營方式的突發性，坊間後續的討論多集中在開放式民主初選的可行性、其是否有優於民調的民意代表性、藍白哪一方較容易透過此方式而勝出， 及民調與初選是否可併行等。姑不論藍白再不再會，尤其能不能就此達成共識，筆者在此要特別提醒， 藍白初會其實已達成共識的部分， 就數量而言， 絕對超過保留部分，如果因為候選人產生方式喬不攏，其他的共識也作廢，藍白要完成政黨輪替，應是痴人說夢！尤其更錯失共創政黨合作、擴大民主參與、細緻落實憲法、翻轉政黨形象， 成為未來典範的契機！

就筆者之見，藍白的合作，應可學習歐盟組成過程的多層次治理的設計。所謂多層次，就不是以單一問題或層級來推動合作，比如歐盟是一超國家組織，其下各國均有強大的自主性，各國下再有強弱不同的地方政府等，各層次均各有利益計算，為何各國能同意讓渡一些自己的主體性而加入歐盟呢？關鍵點或有四點：

一、過程比結果重要，不先設定目標，或可說沒有重中之重、非先解決不可的問題；二、推動過程有領頭羊（德、法）願意付出較多， 也願妥協一些自己的利益，即當老大要付出的概念；三、先從容易有共識的議題著手。歐盟是從1951年的「煤鋼共同體」開始的，時僅6國參與（德、法、荷、比、盧、義）；四、充分尊重各成員國的文化及尊嚴，所以歐盟目前的國語是27個成員國的語言均是，議會開會時均配有各國語言的翻譯。

以上這四點似都可為藍白合的參考，具體作法如：一、先不將共推候選人這一目標當作起始點，目前已談出雙方可接受的政治及政策議題， 尤其政治層面的推動國會席次極大化及組聯合政府部分，或可有創意的討論可能做法。

二、藍白合的領頭羊，看來國民黨應多擔待些，內閣職務分配及相關事業單位的人事任命，或可依國會席次規畫，再讓些利？

三、先從容易有共識的部分著手，雙方是否先就國會席次如何極大化做討論，這部分特別牽涉各立委選區的不同狀況，格外需要多層次處理。

四、在尊重合作成員部分，國民黨與民眾黨實宜共同努力，尤其柯文哲常說選舉要帶來文化的提升與改變，或可先從「尊重合作者」實踐吧！

論者或謂，歐盟推動演化至今超過70年，才有今日的規模，藍白談合主要為此次選舉，且時間緊迫， 如何進行此多層次又繁複的治理？筆者的看法是：藍白組織複雜度遠遠不及歐盟下的各國，眼前的形勢 對藍白合有一定的壓力；而考驗總統候選人及其團隊處理複雜議題的能力，不也是選民們最該在意的嗎？

（作者為國立中山大學政治學研究所榮譽教授）