民進黨總統參選人賴清德確定缺席國際氣候發展智庫（ICDI）10月21日舉辦的「2023淨零台灣氣候對話論壇」，遭在野陣營酸是逃避。但賴陣營卻表示，本來就沒有要參加，而後ICDI也說明，賴團隊確實自始至終都未曾答應要出席該活動；而國民黨總統參選人侯友宜則認為，是因為賴清德施壓，ICDI才會這麼說。

老實說，ICDI究竟是不是受到壓力所以才附和賴辦的說法，外界不得而知，只是，如果賴陣營8月分就清楚表明不會參加，為什麼ICDI要一直到10月3日才收到賴辦的通知？其間，民進黨、國民黨和民眾三方總統參選人代表還在9月22日針對論壇所舉辦的「第一場總統參選人氣候辯論會」開了協調會，如果賴清德早就表示不會參加，又何必派出代表進行協商？

而ICDI早在10月3日就知道賴清德不會參加，又為什麼還要在10月12日針對辯論會進行抽籤？難道從10月3日到12日之間將近10天的時間裡，ICDI都不能告訴其他兩黨賴清德不來嗎？

總之，這件事情怎麼看都不合理。如果賴清德不是怯戰，而是七早八早就已經通知主辦單位，ICDI卻還是按照原訂計畫進行每個程序，那ICDI就是非常不稱職的主辦單位，因為其他兩位總統參選人及其團隊被蒙在鼓裡，形同白花時間和精神為辯論會做準備；如果是賴清德臨陣脫逃，但卻要拉ICDI下水，那賴清德不只是懦弱，更是說謊加施壓他人，做人十分低級。

這種「三合一」惡行，民進黨人信手捻來屢見不鮮。近日綠營猛攻國民黨立委馬文君涉嫌洩露國防機密，民進黨立法院黨團甚至提出臨時提案，要求在外交國防委員會進行機密會議時，與會者禁止攜帶手機等電子器材，並要接受電子測探檢查，還要簽具保密切結書等等，民進黨還故意戲稱之為「馬文君條款」。

然而，外界發現，2019年3月28日立法院國防委員會的秘密會議上，討論國造潛艦採用X尾舵，不料，民進黨立委王定宇會後竟馬上發臉書公開了這個資訊；其實，類似情況不只這一樁，因此國民黨要求立法院也應該要設立所謂的「王定宇條款」。不料，王定宇隨後竟安排質詢國防部參事邵維揚。兩人在質詢台上一搭一唱，目的就是要從邵維揚的口中說出「X尾舵不是機密」，因此王定宇寫臉書沒關係。

難道一場機密會議的內容還有分可以洩露的和不可以洩露的兩種，且立委當下就可以決定哪些資訊是機密、哪些不是，然後走出會議室大大方方寫臉書昭告天下？如果王定宇的邏輯說得通，那又何必禁止與會者使用手機？因為別人也可以說，「放心，我只有拍不是機密的部分，我錄的都是可以洩露的內容喔」；既然大嘴巴王定宇沒事，其他立委應該也可以比照辦理。

賴清德落跑、王定宇愛現，都是做錯事卻又不肯承認，然後還要硬拉其他人給自己背書，裝模作樣說沒事沒事。政治俗辣莫此為甚！

（作者為資深媒體人）