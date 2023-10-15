藍白合會前會14日舉行，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰（左）與民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊（右）。（張鎧乙攝）

國民黨與民眾黨代表14日初次見面，表面上是為了推動藍白合組總統隊，看了會議記錄，恐怕會發展成「藍白辯」，根本失焦，令人失望。這樣的團隊怎麼有能力打敗民進黨或治理國政？

民眾黨提出柯文哲的七大主張，國民黨贊成一半者僅（1）（2）兩項，無異議贊成者為（4）（5）（6）（7）四項。第（2）項贊成一半者為「同意國會行使閣揆同意權」。這顯然是違反《中華民國憲法增修條文》第2條：「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第三十七條之規定。」與第3條「行政院院長由總統任命之。……憲法第五十五條之規定，停止適用。」就是凍結《憲法》第55條「行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之。」此例一開，就是違憲剝奪總統職權，以叢林法則實質修改憲法，兩黨還有何立場批判民進黨違法亂紀？

四項無異議者中第（4）是「禁肥貓，高階文官國營事業董監事公開遴選」，怎麼定義肥貓？高階文官屬肥貓範疇嗎？文官行政體系應自有管理辦法，公開遴選是不是開門讓外界社會政治力可以大搖大擺地將手伸入文官體系？該公開的是文官體系內的作業黑箱，讓大家都看得到遴選人員的客觀標準與程序是否合法合理，而令遴選的結果可禁得起辯證，而非引入外力介入本該中立的文體系，進行不當操作吧？

國民黨一方提出侯友宜四大體制改革主張，看不到「體制」內涵，而且第（1）項是「堅持民主自由體制，捍衛中華民國，反對台獨，反對武力犯台，反對一國兩制，台灣的未來由2300萬人決定」。這是堅持維護體制，還是體制改革？其它三項分別是「成立新的特偵組」、「不在籍投票」、「氣候正義及環境權納入憲法」，那一項是體制改革？國民黨連什麼是「體制」都不懂，改革就更是放空槍，貽笑大方。

民眾黨只贊成「不在籍投票」與「氣候正義及環境權納入憲法」兩項，對「成立新的特偵組」竟然有所保留，顯然對清查貪腐有所保留，更可能是對徹查清算民進黨的貪腐有所保留，為日後與民進黨合作保留空間吧？

最令人起疑不解的是，針對侯的第（1）項，民眾黨沒表示無異議贊同，倒是提出「堅持中華民國自由民主體制、遵守中華民國憲法、反對改變現狀」。兩相對照之下，最大差異應該在民眾黨保留「反對台獨」。

雙方固有合意之處，但於此有違憲者、於國家認同有分歧疑慮者、有敗壞文官中立疑慮者、於清廉政治不同強度者，顯然，雙方無法提出強而有力、內容堅實、足以號召人心的《共同政治綱領》。

會中還提到侯柯三場辯論之事。如果兩黨要合組總統隊，應該是相互討論提出足以號召人心的《共同政治綱領》，如果首次見面雙方的交集如此貧乏淺薄，違失錯亂，還有什麼好辯的？如果對於雙方彼此不同意者辯論，更是多餘，更顯示出雙方沒有合作的條件罷了，必然越辯越離譜，在選民面前雙雙出自己的洋相罷了。

問題其實很簡單，不要複雜化。民眾黨只是柯文哲黨，柯要想清楚，如果不虛心謙卑面對自己實力不足的事實基本面，接受「侯柯配」，極有可能至少是「三腳督」，不要妄想選民會棄侯保柯。一旦戰敗，民眾黨就是幾席立委。若「侯柯配」勝選，自己是實權副總統，還能掌握一些部會的主導權，培養執政能力與團隊。一輸一勝，天差地別。

國民黨不是侯友宜黨，要想清楚，如果不侯柯配、而是柯X配藍白合，一旦勝選，國民黨必被雙民黨夾殺，實際上是最大的輸家，所有的小雞不是變令人鄙夷不齒的投降雞，就是變烤雞。若侯柯配不成而三腳督，在民進黨執政失敗，貪腐遍地的情況下，國民黨若戰略正確，上下一心，總統未必不能拚，至少立法院必能一拚。（作者為政大國發所博士）

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