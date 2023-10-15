國民黨和民眾黨2加2「藍白合」第一次談判結束。好像沒撕破臉，但又沒有什麼具體成果。然而柯文哲第二天對國民黨提出的「民主初選制」開炮，看來兩黨破局已可預期。

說實話，國民黨和民眾黨在立法院的比例是38比5。這是現實政治，國民黨的分量遠大於民眾黨。柯文哲卻拿民調來硬壓侯友宜。

國民黨不僅是百年老黨，並且有豐富執政經驗。民眾黨成立只有5年，班底是台北市政府幹員，沒有中央政府的首長資歷，若由柯文哲組閣，台灣的安全和經濟都會有問題。

何況在《看見柯文哲》一書中，柯文哲親口說：「我是深綠，難道您們不相信我嗎」，期間，柯文哲對兩岸的論述，變來變去如四川變臉。

韓國雖然大小政黨林立，但自1987年民主化後，2大政黨輪流執政至今從未改變，去年，只有27年檢察官身分的尹錫悅原先想創立新黨，但算算還是加入「老黨」成本減低，再透過黨內初選，成為總統候選人。

從韓國政黨輪替，台灣該學習的是，清除貪腐無能的政府，目前無論國民黨或民眾黨的共識只有一個口號「下架民進黨」是不夠的，還要一個兩岸都能接受的「穩定」政府，這可從國民黨和民眾黨的「影子內閣」就能比出優劣。

看看韓國擁有5席國會議員的「正義黨」，代表沈相仃出戰總統選舉，屢戰屢敗，現在連黨代表的職務也丟掉了。對柯文哲應該是個啟示。

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