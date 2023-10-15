14日國民黨與民眾黨招開「藍白合」選戰協商會議，很遺憾國民黨依舊保持著高傲的心態來談本次的合作，竟提出本次總統候選人的產生方式，要求在各地辦理「民主初選」，由民眾直接投票。這是一個不符現況的規畫，擺著欺負民眾黨。

國民黨本次提出「民主初選」實施方式，要在全國立委選區設立總統大選初選投票所，開放大家都可以投票，但投票前須要先親簽「下架民進黨認同卡」才可投票，投票採實名制，並需要驗明身分證。雖說「民主初選」號稱可以展現實質民意，但民眾黨的動員人力明顯無法與國民黨對抗，故若辦理動員比賽，擺明就是國民黨贏面大，而且民眾黨的支持者許多都是隱性不願具名表態，但國民黨卻有諸多基層樁腳組織可以輪番上陣，在這樣極度不公平的競爭狀態之下，國民黨的勝出將會是無庸置疑，故國民黨此刻提出此制度，就是無心想跟民眾黨談整合，更遑論討論兩黨的公平競爭。

筆者近半年來跟隨著柯P勤走基層，到中南部拜訪各方仕紳代表，傾聽他們的聲音與對本黨期望，許多民眾都認為，綠營執政下荒腔走板，而且國民黨長期陷入派系政爭的狀況之下，團結一致的本黨，就是選戰最好的選擇，大家對於2024年都抱持著極大的希望。

還記得自從民眾黨成立後，藍綠就冷嘲熱諷，還說民眾黨是資源回收站，專門在收編回收藍綠的邊緣人，但柯主席挺身捍衛說:「敵人要的、就是我不要的，敵人不要的，就是我要的，並且不要隨便說人家藍綠邊緣人」，這樣充滿霸氣的回應，真的不枉費大家對他的相挺。

台灣的第三勢力，就是討厭藍綠兩黨，但在藍綠高度對決的狀況之下，台灣已經被這兩大政黨綁架許久，大家都知道要改變台灣，就要先打破藍綠，但我們還是只能在每次的投票當中含淚投給藍綠。

但今日柯文哲的參選，讓我們可以跳脫藍綠，多一種新選擇，面對綠營這頭醜陋的惡龍，我們一定要收編所有的友好勢力，柯粉須團結，團結真有力，既然國民黨不能合作，就讓民眾黨拚出自身血路，讓民眾看到柯P堅持拚戰到底。（作者為民眾黨中央委員）

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