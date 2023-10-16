巴勒斯坦政治組織哈瑪斯對以色列的突襲已經觸發新一輪以巴衝突。哈瑪斯突破以色列精心打造的鐵穹防禦系統，向以色列發射數千枚火箭彈，殺害包括平民在內的數百名以色列人。以色列總理納坦雅胡宣布國家進入「戰爭狀態」，迅速發起軍事報復行動，擺出消滅哈瑪斯、夷平加薩（哈瑪斯控制區域）的態勢。這將給加薩200多萬居民造成人道主義危機。戰爭歷來是吞噬人類福祉的恐怖魔鬼。短短數日之間，以巴的新一輪衝突已經造成雙方大約4000人死亡，上萬人受傷。

這是非常讓人感到痛心和悲哀的一幕。古往今來，人類經歷過不計其數的戰爭教訓，單是20世紀的一戰、二戰所造成的破壞和罪惡都罄竹難書。為了維護國際和平，聯合國應運而生。遺憾的是，聯合國所能發揮的作用十分有限，人類依舊未能從根本上擺脫戰爭魔鬼的引誘或詛咒。俄烏戰爭的爆發折射出聯合國所維繫的國際和平的脆弱性，國際秩序仍然籠罩在叢林法則的陰影之下。如今，在有著火藥桶之稱的中東，被多年宿怨裹挾的以色列和哈瑪斯兵戎相見，黎民百姓再度受難。

不論哈瑪斯對以色列有多麼大的深仇大恨，在今天這樣一個注重人權的時代，哈瑪斯對以色列平民的無差別攻擊行為應當被譴責。但不能不去反思哈瑪斯興起和壯大的現實土壤，不能因為哈瑪斯而忽視長期以來巴勒斯坦平民所遭受的苦難。猶太人建立的以色列是歐洲反猶主義、複雜地緣政治博弈和大國算計共同作用的結果。猶太人在歷史上遭受的巨大苦難應當被同情，以色列的國家建設成就確實有諸多令人敬佩和值得學習之處。

可這並不能掩蓋以色列作為外來者對巴勒斯坦生存空間的持續擠壓。以巴衝突非常複雜，牽涉太多的矛盾和利益之爭，不同立場的人都不難找到讓自己義憤填膺的事實。只有把所有事實放在一起分析，探究來龍去脈，才可能相對公允、全面地理解以巴衝突。否則，只問立場，非此即彼，不論是非曲直和複雜歷史脈絡，除了滿足自己停留於表面的正義感之外，毫無意義。

以巴衝突的複雜性和特殊性意味著緩解以巴衝突必須依循現實主義原則，兼顧各方合理訴求，放下仇怨，尋求和解，達成重疊共識。國際社會所推動的「兩國方案」，儘管遭遇重重現實阻力，卻不失為一種為和平解決以巴問題而努力的可選方案。

遺憾的是，近些年來在以色列和巴勒斯坦，狹隘激進的聲浪蓋過理性溫和的聲音。對於以色列來說，儘管許多人認為以色列的文明成就遠高於巴勒斯坦，但一個不容迴避的真相是，近些年來以色列的國家發展方向已有被狹隘、激進的右翼民粹裹挾的趨勢和風險。

在以色列斷斷續續掌權16年的右翼總理納坦雅胡被不少人認為貪戀權力，政治品德備受爭議。多年以來，他奉行強硬路線，迷信實力原則，常年以「反恐」和「安全」為招牌，在相當程度上激化以色列和巴勒斯坦的矛盾。對於巴勒斯坦來說，激進化、極端化的趨勢尤其令人憂慮，哈瑪斯把相對溫和的巴勒斯坦解放組織邊緣化，卻面臨被更極端的組織替代的風險。當以色列和巴勒斯坦都被各自內部的狹隘、激進聲浪裹挾，紛紛趨於強硬，衝突便不可避免。

以色列和巴勒斯坦的不幸命運對於兩岸關係具有警示意義。兩岸關係在李登輝、陳水扁時期，便經歷僵持、對抗的困境。1996年的台海危機儘管有驚無險，卻警示兩岸若陷入對抗困境，將有滑向不可挽回境地的風險。馬英九時期的兩岸關係維持和平穩定狀態，經貿往來和交流大幅增加，彼此之間的好感上升，大陸民間一度流行「台灣最美的風景是人」的說法。然而，自蔡英文上台之後，兩岸關係徹底扭轉馬英九時期的穩定和平狀態，重回李登輝、陳水扁時期的僵持、對抗狀態。

在大陸這邊，由於內外因素的疊加刺激，一股狹隘激進的民族主義情緒已在輿論場興起，時常妨礙改革開放大局。去年美國時任眾議員議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台在大陸輿論場引發巨大的聲浪，當時相當多的大陸民眾誤以為台海很有可能將爆發軍事衝突。所幸的是，大陸政府在一片強硬的民粹聲浪中保持了清醒和理性，成功維持台海和平。但這件事說明大陸社會內部的對台強硬聲音已經明顯上升。與此同時，在台灣這邊，民進黨政府不斷致力於「去中國化」，反復渲染和誇大來自大陸的威脅，充斥許多反智、扭曲事實的論調，通過聯合美國、日本來對抗大陸，以「安全」和「反滲透」之名收緊社會控制，屢屢違反台灣民眾普遍珍視的自由和包容精神。

大陸和台灣自近代以來經歷過不同的命運，有著不同的認知和訴求，彼此之間有誤會、分歧是再正常不過的現象，關鍵是理性對話，相互理解，而非渲染威脅，製造矛盾，任由兩岸之間滑向對抗困境。從中華民族的整體利益和兩岸人民的福祉來看，兼顧兩岸各自的合理訴求，和平解決兩岸問題，是一個相對最理想的方案。

然而近些年的現實是，大陸輿論場充斥一股民粹民族主義情緒，台灣社會瀰漫著盲目的「反中」氛圍。這是令人憂慮的局面。以色列和巴勒斯坦的衝突是對兩岸的有力警示：大陸和台灣都應該努力防止狹隘激進的聲浪蓋過理性溫和的聲音。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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