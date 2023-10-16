許多媒體都訪問過陳柏叡這位在福建福州執業多年、積極投入兩岸交流的台灣醫生。「讓醫者仁心的誓言，成為吹暖兩岸的春風」，這是他給自己的期許。

從業多年、在福州安家立業，日子照理應該平穩。然而在不久之前，陳柏叡的個人生活遭遇了一些變故。正是因為這樣的意外，他更切實地看見了兩岸的醫療情況，也更堅定地相信，「兩岸醫療領域是可以互補的，這並不是『官話』，而是現實。」

作為一名在大陸的台灣醫生，兩岸醫療領域交流究竟如何？台灣醫療人員如何看待大陸？大陸醫保與台灣健保又有何異同？對於這些問題，陳柏叡詳細且直白地分享了自己的看法。

●一則「天價藥」新聞，引起兩岸討論

2021年，一則新聞引起人們的注意，大陸通過談判，治療脊髓性肌肉萎縮（SMA）的「諾西那生鈉注射液」的費用從一針近70萬元（人民幣，下同）降至3.3萬元，因此有台灣患者來大陸就醫——這則新聞打破許多人原先對於大陸看病「一定比台灣貴」的想像。

因為台灣當時規定，「出生12個月內發病確診、且開始治療年齡未滿7歲」者，方可健保報銷「諾西那生鈉」。但許多患者被檢查出患病的年紀都不符規定，這些人都無法獲得健保支持，一針50多萬的價格尋常人更難以負擔。

陳柏叡介紹說，患有SMA、台灣「生命之窗慈善協會」理事長李怡潔，看見大陸「諾西那生鈉」的價格降低，便也在台灣積極推動、受到媒體報道，今年台灣也擴大了「諾西那生鈉」健保能報銷的年齡範圍。

這件事讓陳柏叡看見了兩岸醫療交流的一個突破口。台灣的醫療質量和保障聞名全球，因此這些年台灣同胞雖然看見大陸的發展，但對大陸醫療的認識仍有太多刻板印象。

「我想進一步推進兩岸醫療交流。與其他行業不同，台灣醫學佔有非常優越的地位，台灣醫生群體有許多人是沒有到過大陸的，對大陸醫療會存在難以打破的固有認知。有些醫生可能有意願來大陸交流，但會怕被立場不同的人『貼標籤』。」

●大陸醫保與台灣健保，有何不同？

近期，陳柏叡回了一趟台灣，除了有想打開兩岸交流的「醫師心」之外，更有一個身份——患者家屬。

2022年5月，陳柏叡一家獲評「全國最美家庭」，原先，生活也應該一如既往地平淡，但不久，意料之外的情況來臨。他的兒子確診為發作性睡病（台灣稱嗜睡症），這是一種罕見疾病，一開始表現方式為注意力不集中、上課無法專注，後來會出現猝倒甚至抽搐的症狀。許多人會以為這是心理性的疾病，但其實不然，這是需要服藥治療的罕見病。

「很多人可能會問我，你作為在大陸的台灣醫師，為什麼小孩看病要回台灣？其實，原先也是在大陸看病的，但後來需要更進一步的藥物。回台灣，是因為新藥物台灣上市得更快。」

如今孩子的情況已經穩定下來。也正是在帶著家人就醫的過程中，陳柏叡以「醫師加患者家屬」的身份，看見了兩岸的醫療情況。

「大陸醫保和台灣健保，其實制度設計的本質就是『因地制宜』。兩岸人口基數不同，所以『戰略』就會不同，去直接比較不太準確。兩岸規則和體量不同，一般情況下，台灣進口的一些新藥品比大陸更快投入市場，大陸則更有能力研發自己的藥品。」

「台灣健保應對日常比較容易碰見的普通疾病，含納範圍廣、價格便宜，且醫療服務好，所以對於普通人而言非常實惠。如果是有些罕見疾病的話，部分藥品會有相關規定，只能在特定人群內報銷，其他人自費就會很貴。台灣很難去跟藥商談判、砍藥價。而大陸的優勢是能國產化製藥，且政府能與藥商協商砍藥價。」

對於陳柏叡而言，過去一段時間雖然混亂、難受，但也讓他更確立了「兩岸醫界要進一步交流，才能進步」的信念。

陳柏叡工作照。（受訪者提供）

●開診所還是做科研，兩岸醫學環境大有不同

陳柏叡在北大讀書時認識了許多大陸學霸，其中一位「學霸中的學霸」成為自己的伴侶。「我考北大，娶學霸回家」是他在演講時常說的一個段子。

在台灣，不論是哪所大學的醫學院，都需要全台最頂尖的分數才能進去，醫師有著高收入和高社會地位。大陸的醫學院畢業，學歷可以在許多地方都通用，唯獨回台灣無法被承認。

當然，也有不少台灣學生會因為「比台灣的醫學院好考一些」，就想不管不顧地來大陸讀醫、以後「賺大錢」，陳柏叡也想提醒台灣學子，「兩岸大環境不同，醫學生畢業後發展是不同的，不要用台灣的情況來衡量。」

「在台灣，學醫畢業之後去大醫院待幾年，自己開診所賺錢，這是普遍的想法。而大陸扶持公立醫院，民眾生病仍主要去醫院而非診所。所以台灣人在這裡讀醫畢業後，會跟大陸同學一樣，去公立醫院服務。大陸公立醫院的醫生普遍都得不斷做科研、發論文、甚至當導師帶學生，才能有更好發展，所以終其一生，都得不斷做研究。而在台灣則不然，台灣醫學生比較多是『熬幾年，就去開業賺錢』，但在大陸並不如此。」

談及兩岸醫學領域交流的未來，陳柏叡說，台灣醫學領域人士這些年也正在逐步認識大陸。固有印象，並非牢不可破。

「醫師都有自己的本心，這是能撇除政治，共同推動進步、造福民眾的領域。『讓醫者仁心的誓言，成為吹暖兩岸的春風』，這是我認為兩岸醫師能共同做到的。」（郭雪筠）

（本文來源：「台胞之家」微信公眾號）