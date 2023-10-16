離投票日只有3個月，在民調有6成以上台灣民眾希望換黨執政的前提下，在野聯盟如果真心合作，絕對有贏的機會，但是藍白第一次的正式會談後，卻出現瀕臨破局的隔空互嗆場面。

國民黨提出的開放式民主初選（類初選）或許在其他國家實施過，但國外的月亮不一定比較圓。民眾黨提出民調方式，民調在台灣已實施多年，若能加強防弊、監督機制，民眾已相對能接受。

民主初選制如何在短時間內讓台灣人民了解其內容，並藉此方式決定總統參選人呢？尤其是只剩下3個月如何具體規劃準備，預計要設多少投開票所，73個立委選區各設一個？一縣市設一個？還是比照正式大選普設（2022年地方選舉設了1萬7千多處）？如何宣傳讓更多人願意親簽在野整合下架民進黨的認同卡，並願意出來投票？投票人數多少才算有參考性？若郭台銘陣營估計要花2億元，請問經費誰出？若改為線上投票或可節省經費，但如何讓多數民眾都會使用，又能防止灌票呢？

以上或許都是技術面的枝節問題，但如果雙方會面目標就是選出最強候選人，誰能出線不就是藏在這些細節中，談判團隊怎會不計較。

政治人物的歷史評價，不在於一次選舉的勝負，其格局應在於為全民謀福祉的高度，如今第一次談判破局，就應歸零重新思考如何收拾殘局，其方式可先由幕僚私下溝通，有初步共識後，主角再正式會面，並將結果公諸於世，其內容也可改為先討論聯合政府的規劃，甚至主要內閣團隊名單，讓民眾檢視治國方向與能力，相信一切以民眾的利益優先，而不是政黨利益為優先，才是民眾對未來執政團隊的期待。

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