當前，世界經濟增長脆弱，歐洲國家的競爭增長乏力。在此局面下，歐盟啟動對中國新能源汽車的反補貼調查，使大國戰略競爭背景下的中歐關係變得更為複雜，也使處於高歌猛進態勢的中國新能源汽車產業的發展前景蒙受一定陰影。這在一定程度上預示，未來一個時期的大國競爭、國際關係重組將在更大程度上圍繞科技和高技術產業進行。歐盟發起的反補貼調查和隨之可能出現的反補貼稅的徵收，以及中國政府的反制和中國企業的應對，是一個將持續多年的複雜博弈過程，其發展演變過程存在很大的變數。

從理論上說，歐盟針對中國新能源汽車採取的反補貼行動，可以產生以下四種結果：（1）通過徵收反補貼稅限制了中國新能源汽車產業的發展，並使歐洲新能源汽車產業得到快速發展。（2）通過徵收反補貼稅限制了中國新能源汽車產業的發展，但歐洲自己的新能源汽車產業沒有有效地發展起來。（3）徵收反補貼稅未能限制中國新能源汽車產業的發展，但歐洲新能源汽車產業利用由此形成的時間窗口得到快速發展，形成中歐汽車產業長期競爭的局面。（4）徵收反補貼稅未能限制中國新能源汽車產業的發展，歐洲自己的新能源汽車產業也未能快速發展起來，由此僅僅導致中歐關係的惡化以及歐洲消費者對售價高昂的汽車買單。

在這四種可能性中，第一二種結果出現的可能性較小。畢竟，中國新能源車產業目前還處於快速發展時期，其發展對歐洲市場的依賴暫時還不強，中國國內才是新能源汽車競爭最激烈的市場，激烈甚至有些慘烈的國內市場競爭也成為推動新能源汽車製造企業技術進步的重要力量。對歐洲新能源汽車產業來說，更重要的是利用徵收反補貼稅的時間窗口快速發展自己。相反，如果把反補貼稅作為自身生成的保護傘，只會導致歐洲新能源汽車產業在國際上的競爭力下降，難以從歐洲本土市場向外拓展，最終導致歐洲的新能源汽車產業很難真正發展起來，長期保護的成本卻要由歐洲的消費者承擔。

對中國的新能源汽車生產企業來說，歐盟突然發起的反補貼調查是一個影響很大的意外事件，但在大國戰略競爭、國際形勢動盪變革的背景下，它的發生也談不上十分意外。某種意義上，它是一場美國樂於看到的中歐產業之爭，同時也是中國新能源汽車產業快速發展、突飛猛進的產物。對於歐盟的反補貼行動，中國企業會採取多種方式靈活地加以應對。如果歐盟的做法過於不合理，中國政府也不會袖手旁觀。從長期來說，由此造成的明顯增大的競爭壓力，也可能加快中國新能源汽車產業的發展速度，當然其過程會變得更為痛苦。畢竟，在新能源汽車領域，不存在像光刻機這樣特殊的可以關鍵性地卡脖子的設備，對中國企業來說，在各個環節並不面臨原則性的技術障礙，它某種程度上比拚的是整個產業鏈的佈局和水平，在這個方面，中國並不處於劣勢。光伏產業已經通過技術與市場的演進講述了一個邏輯清晰的故事，對此應該有不小的借鑒意義。（作者為廣東外語外貿大學國際關係學院教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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