伊斯蘭激進武鬥派組織哈瑪斯攻擊以色列，震撼全球，為不安情勢再增添重大的變數。媒體及評論者多指出，摩薩德及相關情報組織未能準確預測哈瑪斯的作為，是導致以色列遭受恐怖攻擊的主因。長期以來，摩薩德及相關情報組織素有盛名，在中東地區滲透入諸多國家、諸多宗派、諸多組織與社會各層面，為何此次栽跟斗，情報預測出現如此大的漏洞？

事實上，預測恐怖組織的奇襲(surprise attack)本就是極為困難的任務。學者Ephraim Kam指出，因應恐怖組織作為是一種難以應付的挑戰。首先，其領導階層常是小型的封閉團體，領導人不易被掌握，外界難打入核心。且組織規模較小，內部分工隱密，整體彈性很大，常跳脫傳統，其作為難以預測。

其次，其不使用主要的武器系統，沒有大型部隊與軍事基地，沒有較長期、較密集或容易被發覺的攻擊準備，不會製造出較多早期的預警指標，也不會曝露明顯、龐大的軍事目標。最後，其攻擊目標、時間及地點還經常改變，且掩飾攻擊企圖與計畫，外界根本很難有機會採取先發制人的攻擊。

當年蘇聯解體，西方情報機關未能對此做出精準的戰術預警。蘇聯是如此龐大的政治體制，對其情報預測已如此困難，更何況是小規模、隱密的恐怖組織？911恐怖攻擊後，西方很多情報機關更加壯大，更有能力，但精準的情報預測仍是艱難的任務。

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