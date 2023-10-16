根據媒體報導，台積電創辦人張忠謀同意11月擔任蔡英文總統APEC代表去美國拚外交，這是蔡總統任期第6次賦予張忠謀大任，加計陳水扁2006年張忠謀也出席了1次，92歲的張忠謀已成為台灣最多次的APEC代表，蔡總統打張忠謀這張牌，打好、打滿，卻也說明了民進黨政府後繼無人！

疫後台積電10月14日恢復舉行運動會，這次台中美日歐等海外員工也別開生面地同步連線舉行運動會，創辦人張忠謀短短幾分鐘致詞，把天下大勢說了個透：半導體產業已無全球化、自由貿易；地緣政治下國家安全最優先，台積電成為兵家必爭之地；未來主要競爭對手來自於美國境內，日本則有最好的發展條件；未來，台積電面臨的挑戰將更嚴峻。

張忠謀這番獨到見解並非首見媒體，當美國「邀請」台積電赴美投資設廠，張忠謀就已不斷發出「台積電去美國沒有競爭力」、「全球化已死」的危言，複雜的半導體全球供應鏈勢必面臨重組，為了維持全球競爭力又必須「被迫」服膺地緣政治下各個國家的國家安全要求。

全球為了國家安全來搶台積電，那麼，台灣自己的國家安全呢？美國官員、參眾議員一波波來台，張忠謀、劉德音除了去總統府作陪，似乎也只能在人事網站開出一名年薪500萬「政治學博士」職缺，收了146張履歷之後，還是束手無策。護國神山台積電成為「兵家必爭」之地，顯然不利於台積電、不利於台灣，當真不是件好事。

別的國家爭搶台積電，那就代表台積電將失去競爭力、台灣將慢慢失去一個個先進製程的晶圓廠。張忠謀運動會上最後驚天一語：「未來主要競爭對手來自於美國境內」、「日本則有最好的發展條件」，怎麼蔡政府關係最好的政治盟友，竟變成搶台積電搶得最凶的競爭對手？怎麼揚言要炸毀台積電、摜殺台積電股價的都是美國人？擅長打橋牌的張忠謀，成為蔡英文總統手上這張王牌，內心恐怕是百感交集。

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