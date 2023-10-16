但是以色列對加薩200萬人，斷水斷電、封鎖所有物資通道。聯合國反對以色列這樣幹，一再要求以色列不要攻打加薩。但是以色列根本不管。以色列認為自己在自己國土上被無辜攻擊，當然有權加倍奉還。可是，他們的國土哪來的呢？不是在巴勒斯坦嗎？以色列似乎是地球的天選之人。是非皆以以色列的利益為評判標準。對以色列有利的就是。但，以色列這樣想，不奇怪。為什麼全世界都必須遵從以色列呢？因為以色列是美國的心頭好。

美國綁架歐盟。美西方控制國際輿論、科技跟金融。

德國聲明，要嚴格處理任何反猶太的行為。要知道，在德國反猶太是嚴重犯罪。可是，納粹屠殺猶太人是錯，支持納粹是錯，可是猶太人殖民巴勒斯坦，卻不准批評、反對猶太人，這是什麼道理？

歐盟要求TikTok，在24小時內，對出現的傾向巴勒斯坦的內容說明，還要嚴格管理。也就是說，可以出現以色列被攻擊的悲慘，但是不能呈現巴勒斯坦人的悲慘。Youtube跟Facebook等社交平台，都接到相關指令。Facebook聲明，它成立一個全天候的運營中心，處理以巴衝突的一切內容，好讓他們可以更快的刪除違反社區標準的內容。那什麼是「違反社區標準」的內容呢？就是讓以色列覺得不愉快的內容。

哈佛大學32個學生組織，發布譴責以色列的聲明。他們說：「在數十年的占領後，以色列必須對所有正在發生的暴力事件，負起全部責任。」這個譴責聲明，卻馬上被一些權勢人物譴責。美國國會議員說這聲明讓他們噁心。哈佛大學校長，跟15位院長表示，對以色列公民的襲擊感到心碎。避險基金艾克曼斥責這份聲明。還要求提供學生姓名，揚言這些學生將來將會被鎖定，務必讓他們前途無亮。

以色列跟美國也不斷對中國大陸施壓，要求中國大陸毫無條件支持以色列。僅管中國一再表明，應該走聯合國當初的兩國方案。拜登說要消滅哈瑪斯，但又弱弱地說，以色列不應該占領加薩。

英國跟國際聯盟，把人家巴勒斯坦的土地賣給猶太人。於是就在英國結束託管前一天，猶太人居然在巴勒斯坦的領土上建國了。然後聯合國把56%土地給了以色列人。而以色列又在之後的不斷衝突中，繼續蠶食鯨吞巴勒斯坦土地。這哪一件事是對的？

就像日本侵華，九一八事變，占領整個東北。當時蔣介石相信國際聯盟，會為中國說公道話。日本侵略中國，中國不能反抗嗎？當然要反抗。那巴勒斯坦人，面對一個世紀來的侵略、壓迫、屠殺。巴勒斯坦人能不反抗嗎？

但這一切，就在全世界的面前進行。好來塢電影年復一年，演著納粹屠殺猶太人的歷史。

全世界人對這段歷史，比對自己國家歷史還熟悉。同時，全世界的人，不知道日本人對中國做了多少傷天害理的事。中國被侵略的歷史，世人幾乎一無所知。日本到今天都不承認侵略中國，不承731反人類罪。現在，G7把日本洗成，是戰爭的受害者。歷史跟話語權，一直被一群毫無人性的人，做毫無底線的操作。

美西方對新疆無所不用其極的顛覆，顛覆不成，就造謠抹黑。用流氓手段對付中國的科技公司，用政治手段禁止跟中國經貿交易。全球所謂文明國家，沒有人幫中國說公道話。任何學者或媒體，幫中國說一點點公道話，就會被孤立、被封殺。

言論跟行為，就是這樣被控制的。國際上，歐美管控言論，也就管控思想，管控自由。於是他們可以為所欲為。而這，就是美西方所謂的國際秩序。任何妨害他們作威作福的人事物，就是邪惡的。任何追求公平正義的舉動，就要立刻制止。中國身受其害上百年了，我們太懂了。

所以，就會有那位中以混血女孩被哈瑪斯擄走後，她母親李春紅的奇葩言論。李春紅說：「我現在是以色列籍，難道說是以色列籍，你們中國人就不能救，就不可以幫助我們嗎？」

不用講禮貌也沒關係。但是，眼下是巴以衝突。母親跟女兒都是以色列籍。中國是局外人，為什麼要為她衝進去？需要幫助的人這麼多，為什麼只能救她女兒不該救別人？比如說，中國人，比如說巴勒斯坦人？當救都得救，一視同仁，彼亦人子。中國人的仁愛之心，絕對比以色列人李春紅更強烈。

而中國沒有欠李春紅，是李春紅欠了中國一輩子。李春紅早年是以公費出國留學的。公費留學，是要求你學成回國報效。那，你為什麼沒有回國呢？沒回國有賠錢嗎？台灣如果公費留學不回國，可是要賠錢的。法律上的以色列人，有什麼底氣命令中國呢？難道以色列人的命才是命嗎？可以理解一個憂急的母親，會口不擇言。但是背信棄義，背叛國家，可是李春紅早就對中國捅的刀子。

世界並不平靜。強凌弱眾暴寡，永遠在進行。沒有大國崛起，哪來的小民尊嚴？中國強盛，才能稍微讓霸權有所忌憚。才能為地球帶來公平、正義與和平。願中國昌盛。（作者為作家）

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