一帶一路倡議提出迄今正滿10年，第三屆一帶一路國際合作高峰論壇10月17日至18日在北京舉行，有130多個國家和30多個國際組織參加。

習近平2013年3月擔任大陸國家領導人，半年後接連出訪中國兩個近鄰，9月出訪中亞最大國哈薩克，首次提出「絲綢之路經濟帶」倡議， 10月出訪東南亞最大國家印尼，首次提出「 21世紀海上絲綢之路」構想，緊接著在11月召開的中共第18屆三中全會，順理成章地就將兩者相提並論，「一帶一路」正式誕生。

一帶一路的出現，看似偶然，但從中美地緣戰略博弈的角度看，卻有其邏輯的必然。2010年，中國GDP超過日本成為全球老二，與老大美國雙雙掉入了老大老二矛盾的「修昔底德陷阱」，果不其然甫上台未久的美國總統歐巴馬在2010年就提出了「重返亞太」大戰略，除了要建構一個旨在將中國排除在外的《跨太平洋夥伴協定》（TPP）外，還聲稱要將美國全球軍力的60%部署於西太平洋，明顯是想要把中國封鎖在第一島鏈之內。對於美國這一先手棋，中國的回應，一是以「反介入」力頂美方在西太平洋針對中國的「介入」，再就是以一帶一路，分別向西和向南延伸出中國的戰略縱深。

如今事後回看，美國的「重返亞太」早已偃旗息鼓，中國的一帶一路則搞得紅紅火火，有亞投行、有中歐班列、有愈來愈多的中國海外高鐵。第一個回合，美國明顯輸了。

繼歐巴馬上台的川普，一上台就廢了TPP，並且將戰線從太平洋拉到印度洋，提出「印太大戰略」，先不說這個「印太範圍遠不能同一帶一路的亞歐非大陸相比，而且跟「重返亞太」一樣無實質內容，更重要的是美國東施效顰，從原本的先手棋下成了後手。對川普這手棋，中國則以RCEP作為回應，一個包括了東協十國、中日韓澳紐共15國在內的全球自貿區，又是以實攻虛。

拜登上台後，眼看已輸了兩招，中國則在亞歐非一體化搞得風生水起，成了全球化的大贏家，乾脆心一橫，決心搞破壞，祭出脫鉤斷鏈，企圖切斷中國在一體化上的奇經八脈，不惜自傷也要把中國死裡打。這是美國的第三招，已不光是後手了，根本還是毒招、惡招和險招。

中國怎麼回？除了憑藉強大內力把美國回震得五臟六腑翻騰震顫外，還不疾不徐地也使出了第三招：中國版全球化。

你美國不是想反全球化、去全球化、逆全球化嗎，那我中國就反其道而行，正式推出「中國版全球化」：一、中國版全球化的基本框架是（一）一帶一路，加「金磚十」，其中「十」是持續擴容之意；二、將陸續提出有別於盎撒的中國版世界價值，如人類命運共同體、全球安全、發展文明倡議等；三、將持續推動「去美元化」，並以創建一個新國際貨幣為終極目標；四、將以「陸、海雙權」全面翻轉過去500年單一海權下西方帝國主義世紀的全球地緣權力格局。

全球一盤棋，中美大博弈。一帶一路讓中國從後手下成了先手；棋入中盤，大勢已定。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）