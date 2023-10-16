台北高等行政法院裁定受刑人可在監獄投票，中選會聲明抗告到底，意外又將中央大選每役必與的不在籍投票議題檯面化。

先將問題限縮在「在監投票」的範圍內。《中華民國憲法》第17條明定：人民有選舉、罷免、創制及複決之權，此為投票之公民權法源。然而，《公職人員選舉罷免法》至今未訂定不在籍投票的制度，現行《總統副總統選舉罷免法》同樣沒有不在籍投票法源，隨著法院裁定台北監獄須設投票所，在監投票允當與否，即陷入究竟應貫徹憲法本意，亦或發生執行障礙使受刑人無法投票亦為合憲的競合之爭。

如依照憲法第17條規定，人民投票權應予最高程度的保障，方符憲法意旨。不過仍須注意，憲法第23條亦訂有補充性規定：以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。反面解讀則為，倘不允許在監投票合於憲法第23條例外條款的情事，同時作法符合比例原則者，則恐不生牴觸憲法第17條投票權利遭剝奪的問題。究應屬於何者，實有待解釋憲法予以明確化，而非糾結於法律授權於否的次位問題。

可以預期的是，作為實際執行的獄方，除了抗告成功可以暫解燙手山芋，實際上就算抗告不成功，獄方也極可能以依法行政、無法可依為由，推遲了執行法院裁定的處分，不能排除發生行政與司法權限對峙的體制僵局的可能；更甚者，或要動用憲法賦予總統的院際調解權才能加以調處，茲事可謂體大。

無法在監投票的合憲性問題並非今日才發生，因此根本問題仍須歸於何以長期以來，立法者從未採取釋憲或訂定在監投票專法的方式，尋求法理上的解決，總是選舉到了，才將此做為鬥爭的政治工具互相攻訐推諉，實為極不負責任的立法怠惰，不分藍、綠、白皆應予譴責之。

而輿論也應注意到，此種長期立法怠惰，是否與矯正機關長期接受立委方面的特見、增見等準特權的選民服務懇託，導致在監投票等相關獄政革新的代辦事項，與立委方面產生默契而無限期延後。畢竟，在監投票是陳義甚高的公民權利，而不是隨時可尋租轉化成錢權利益的特定立法，可說是無利可圖，立委諸公無心於此可以想見。

總之，此案再度凸顯不在籍投票法制化的進度是刻不容緩，關心此一議題的政黨人士或可藉此事之議，著手推動將之重大政策立法創制以公民投票公決之，用民意推翻阻擋不在籍投票的阻力。此舉為順應普遍性民意與世界趨勢，促使人民參政權利最大化，應速辦理才是。

（作者為前高雄市政府勞工局祕書）