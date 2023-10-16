美國總統拜登與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅8月18日在美國華府近郊大衛營（Camp David）舉行美日韓領袖會議。三方領袖宣稱建立「同盟現代化」與「島鏈利刃化」，致力於東北亞軍事同盟，與島鏈軍演、島鏈聯盟圈友。

基於上述，美海軍「雷根號」航母，包括神盾巡洋艦與驅逐艦共3艘、日本「日向號」護衛艦、韓國「栗谷李珥號」神盾驅逐艦，於10月9至10日南韓濟州島附近海空域進行旨在被國際組織列入禁運的物品船隻「海上攔截」任務。演習結束後，「雷根號」航母於12至16日在南韓釜山進行訪問，並慶祝美韓結盟70周年。後者，引發北韓嚴重抗議，並揚言核武備戰。共軍北部戰區接連公布禁航區、頻密軍演，以為應對美韓舉措。

首先，大連海事局於10月7日公布，10月8日1600時至15日1600時將在大連至旅順以南四點連線，範圍1146 平方公里舉行軍事任務。連雲港海事局10月8日公布，10月9日至10月13日每天08時至18時在連雲港附近海域六點連線，範圍82.5 平方公里進行海上射擊試驗。前者，形成南、北兩端軍事威懾態勢。

其次，大連海事局於13日再次公布於大連至旅順以南四點連線、範圍1146 平方公里舉行軍事任務，復於10月15日1600時至22日1600時執行。另公布於10月16日1000時至1411時在旅順西北方之四點連線、範圍657 平方公里進行軍事任務。10月16日0700時至1700時在威海東北方之四點連線，範圍98.8 平方公里進行軍事任務、10月16日0700時至1700時在旅順港以東四點連線，範圍51.6 平方公里執行軍事任務。前者，依據以往經驗，有威懾美航母戰鬥群抵近。

最後，葫蘆島海事局於13日公布10月14日0400時至1300時在葫蘆島以南之十點連線，範圍2,112 平方公里進行軍事演習。14日公布10月15日至10月16日每日1000時至1800時於葫蘆島以南至秦皇島東南之七點連線，範圍7540 平方公里進行軍事任務；另10月15日1200時至10月17日1800時在葫蘆島以南四點連線，範圍4.78 平方公里進行軍事演習。由於共軍演習時間起迄與美「雷根號」航母等作戰艦停靠南韓釜山訪問時機吻合，且共軍在渤海、黃海之禁航區劃設區域、演習範圍大且罕見，將成為美日韓關注的焦點。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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