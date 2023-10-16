藍白合第一回談判民眾黨堅持對比民調、國民黨拋出開放式民主初選，雙方原本各持保留態度，因民眾黨主席柯文哲嗆聲「不然讓給你選，你也不會上」，致藍白合談判暫時卡關。柯P向來不拘小節，口不擇言已是應對媒體的日常，但如此鄙夷的態度對兩黨合作有何助益？

柯文哲從政治素人變成政治中人，當了兩任台北市長並成立政黨即挑戰總統大位，堪稱台灣政治奇蹟，民眾黨有今天的基本盤，其中大多數年輕支持者的確都因柯P個人魅力而來。柯P的魅力就在於他的坦率直言迴異傳統政治人物。

柯P面對媒體聯訪脫口而出說，讓給侯也選不上，現場一片訕笑聲，柯也笑回「不好意思，外科醫師的缺點，就是講話很直接。」問題是現在的身分已不是外科醫師，而是想挑戰大位的黨主席，慣性出口狂妄粗鄙，選民也會思考如此性格適合當國家領導人嗎？

「藏不住真心話」已成柯P鮮明標誌，但競逐總統大位比起選市長，格局與氣度都必須更寬闊，坦率直言自不能當作失禮的藉口。柯P即使真心認為讓給侯友宜也選不上，也不應說出口，因為這已牽涉到政治人物的人格和修養問題。

柯P挾民調及口才優勢，藍白合談判之初就先叫板對比民調與3場辯論，未上談判桌前先贏得話語權，策略上技高一籌。如今國民黨已提出對案，柯P即使不滿意也犯不著衝到第一線嗆聲，弄僵了第二回合談判。畢竟柯P心知肚明，如果藍白沒整合，他一樣選不上。面對第二回合會前會，當務之急是主帥要厚道、有善意，不要動輒站到第一線嗆聲，才好繼續談下去。