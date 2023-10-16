「藍白合」首次會前會14日登場，一如預期，雙方對「在野最強候選人」的產生方式沒有共識，會後甚至出現互嗆，但仍表達「還可以再談」的意願。既然「藍白合」是共同目標，彼此都該拿出誠意，不僅要提出具體可行方案，也要管住各自陣營的嘴巴。

民進黨2020年總統黨內初選「蔡賴相爭」，雙方陣營當時對於民調的執行時間和方式也有爭議，最終因蔡英文握有黨政多數資源，以優勢人脈，硬生生在民進黨中執會變更方式，迫使賴清德在民調中敗下陣來，才有後來的「蔡賴配」。

即使民進黨初選過程幾經波折，雙方人馬也數度鬧出不愉快，但終究未撕破臉，因為雙方都很清楚，兩虎相爭，一旦鬥到兩敗俱傷，就會被敵人吞下肚。儘管過程中賴清德備受委曲，仍選擇顧全大局，也才有蔡英文的連任，和賴清德的接棒機會。

比起民進黨黨內初選，「藍白合」要處理的爭議和複雜度更高，首次會前會無法取得共識，完全在預料之內。在情緒過後，國民黨的侯友宜辦公室發言人黃子哲16日喊話「妥協」，柯文哲也說可以拿出具體方案再來談，顯然彼此仍相當克制，「藍白合」並未破局。

未破局的原因也很簡單，因為雙方都清楚，只要破局，綠營的賴清德就是「躺著選」，但無論國民黨的侯友宜，還是民眾黨的柯文哲，都想當正的，也都希望「在野最強候選人」的產生方式，能對自己最有利。

只是面對總統大選愈來愈迫近，「藍白合」確實有時間上的壓力，既然「藍白合」是共同的想法，就必須盡快以雙方都能接受的方式，共同產生一組候選人，而不是只做表面功夫，來安撫各自的支持者。

當然，柯陣營提出的民調最簡單也最快速，但綠營支持者在接受民調詢問時，確實有可能選擇「最不可能打敗賴清德」的人選，最終反而讓「最弱人選」出線，如何避免讓綠營干擾民調結果，柯陣營得先想好一套辦法。

侯陣營提出的「民主初選制度」則是相對複雜，除了耗費大量人力、物力和財力，如何達到快速、公平、確實的目的，侯陣營也必須先有一套具體可行的執行方式，才能讓柯陣營「支持的下去」。

至於藍委喊出民調與初選各半的「折衷方案」，雖然可拉近雙方討論的距離，但也吸納了這兩種方式各自的缺點，有待雙方坐下來，運用彼此的智慧來解決運作上的困難。

「藍白合」真正的目的是要「贏」，既然如此，不只結果很重要，過程更重要，彼此的嗆聲一旦造成裂痕，引來支持者不滿，未來就算能「合」，也將難以達到「1+1大於2」的效果，所以奉勸藍白的大嘴巴們，在談出結果前，還是閉嘴吧！