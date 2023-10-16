民進黨總統參選人賴清德確定缺席國際氣候發展智庫（ICDI）預定在10月21日舉辦的第一場「總統參選人氣候辯論會」。不少人認為，這是因為他不想面對氣候和能源議題，畢竟總統蔡英文的2025非核家園政策不但已確定跳票，而且留下諸如山河破碎、農地遭到掠奪甚至綠能黑金大亂鬥等問題，賴清德難以批評卻也無法附和蔡英文。

這兩年國際上所爆發的兩場戰爭，強烈凸顯了能源議題的重要性。去年俄烏戰爭引發全球天然氣價格爆漲，讓陷入通膨壓力的歐洲以及日本、韓國等國家，主動或被動重新擁抱核能，形成新一波核能復興，這是正在發生的事，只有昏聵之人才看不到。

民進黨政府的2025非核家園政策中，天然氣占比高達50%，這對台灣來說，根本就是不可承之重。根據中央大學台灣經濟發展研究中心的研究，台電氣電成本每度高達5.3元，高於平均每度3.0215元電價，台電實質上是賣1度電就賠1度電。截至今年8月底，台電發電成本較2021年增加了了63.4%；台電累計虧損已逾4千億元，破產在即。面對如此棘手的問題，賴清德的因應策略是什麼？難道是繼續貫徹蔡英文的能源政策，讓台電財務爆表嗎？

仍在進行中的「以哈衝突」則顯示了能源的另一個問題：電力供應遭到切斷。在哈瑪斯攻擊以色列後，以色列迅速封鎖了加薩走廊並切斷水電，加薩唯一的發電廠因燃料耗盡關閉，使得這裡的巴勒斯坦人民生活陷入困境，連戰時最需要的醫院都無法運作。

此情此景當然會令人為能源99%仰賴進口的台灣擔憂。台灣天然氣的安全存量僅11天、夏天更低於8天，遠低於日本的36天、中國大陸的51天及韓國的53天，而他們的天然氣發電占比分別為34%、3%及22%，都低於台灣。台灣天然氣發電占比高而安全存量天數短，再加上，天然氣接收站的負載率已高達118%，將近是國際正常水準60%的兩倍，這樣的電力供應存在著極大風險。

其實，在2022年前美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸發動所謂的「環台軍演」時，這個問題就已經引發高度關注，1年多過去了，民進黨政府完全沒有針對外界普遍的疑慮，提出具說服力的說法，甚至連電力政策都沒有做任何調整。蔡英文可以說2024之後不關她的事，但賴清德可沒有規避的空間。

再考慮到低碳甚至零碳已成為國際供應鏈的要求，民進黨政府高碳發電的能源政策更是台灣產業競爭力的最大殺手。根據「低碳電力網站」（Low-Carbon Power）資料顯示，韓國電力清潔能源占比為37%、中國大陸35.5%、日本29%，而台灣僅16.4%，全球排名第135名。名列全球後段班的台灣，未來出口一定會遭遇極大的挑戰。

能源問題絕對是2024總統大選的關鍵議題。作為一個要競逐大位的總統參選人、作為蔡英文的繼承人，賴清德無法永遠逃避能源議題，就算這次閃過ICDI所舉辦的論壇，但選前辯論肯定躲不掉。賴清德出來面對吧！

（作者為資深媒體人）