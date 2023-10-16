大陸官網近日再次強調 「共同推動兩岸的和平發展，要讓更多台灣同胞共享大陸現代化建設的廣闊機遇和發展成果」，「一帶一路」的機遇和成果，想也必在其內，是台灣的又一商機。

2023年欣逢「一帶一路」倡議提出的十周年，「一帶一路」是「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的簡稱，是習近平主席於2013年9月7日訪問哈薩克時提出用創新的合作模式共同建設「絲綢之路經濟帶」，和在2013年10月3日訪問印尼時建議籌建亞洲基礎設施投資銀行，共同建設21世紀「海上絲綢之路」的這兩項倡議的合稱。

「一帶一路」從願景變為輝煌的成就，令世人尤其是發達國家的刮目相看，今美、中兩國都宣稱中美關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國平起平坐，互有競爭與合作，想近代中國積弱貧困近300多年，昔時猶敬陪末座，今朝已上萬國衣冠拜冕琉，這浴火重生的轉變，都與「一帶一路」的台下十年功夫有關。

縱觀美國深知體會到兩千多年前中國老祖宗的「無敵國外患者國衡亡」明訓，在一些重要方面早已走上能自動糾錯、自動匡正的軌道，世上少能匹敵。這與現今中國摸石頭過河、用系統工程與自動控制工程的概念理政，有異曲同工之妙。

不過當今中國尚有不足之處與短板之慮，例如中國雖然是全球唯一擁有聯合國產業分類中所有工業門類的國家（涵39個工業大類，191個中類，525個小類。美國居次），高端裝備製造領域與發達國家相比還存在差距，產業結構亦需優化調整，智慧財產權保護或仍不足，創新能力有待提高，例如與德國等相比中國仍缺少很多細分類的隱形冠軍小企業。不過中國在許多重要科技領域已經領先國際或並駕齊驅，例如中國的航太科技與空間站等。

此外，海外華人在2020年移民的約1000多萬人，人數僅次於印度（1700多萬人）、墨西哥、俄羅斯的移民人口，不過這1000多萬海外華人之中若有回歸中國的則是另當別論的美談。又例如世界足球聯盟雖然早已承認足球源自上千年前的中國，而今這人口最多的國家，連世界足球排名第60位都排不上，美國前總統川普在一次採訪上嘲笑中國國足說 」中國是世界第大二強國，足球除外」。

但是瑕不掩瑜，現在中國的成就畢竟是多方面的，鄧小平成功啟動了撥亂反正的改革開放，或因當時中國實力所限而奉行「韜光養晦」，而習近平倡議的「一帶一路」 ，是在鄧小平改革開放政策所打下的基礎，和大陸歷屆政府的努力以赴，而更上層樓的。這十年來，經過艱巨奮鬥，中國在現行標準下，全境9899萬農村貧困人口全部脫貧，完成了這彪炳史冊的壯舉。

「一帶一路」是一條國際互聯互通之路，基本形成了一個「六廊六路多國多港」的互聯互通架構。精彩紛呈的「六廊」是指中蒙俄、新亞歐大陸橋、中國—中亞—西亞、中國—中南半島、與中巴和孟中印緬這六個經濟走廊。世界銀行稱，到2030年，共建「一帶一路」將使參與國貿易增長2.8%—9.7%、全球貿易增長1.7%—6.2%。

報導稱「一帶一路」已成為一個國際合作平台，迄今全球有150多個國家和30多個國際組織與中國簽署了200多份共建「一帶一路」的合作，與共建國家形成了3000多個普惠諸國的合作項目，拉動了近萬億美元的投資，並讓約4000萬人擺脫貧困。「一帶一路」更是一個面向健康、綠色、數字、創新等領域的共建合作，中國已與17個國家簽署加強「數字絲綢之路」的建設、與43個國家簽署了54份共建「一帶一路」合作協定，並與30多個共建國家簽署生態環境保護合作協定。

「一帶一路」為世界與中國的成長作出貢獻，中國的2022年國內經濟總值（GDP）市場值約17.9萬億美元，僅次於美國的約25.5萬億美元，世界銀行較新的2023年GDP成長率預測稱中國將為6.3%、美國將為2.5%，如果彼消此長成為常態，中美兩國的GDP將越來越彼此接近。

中國加入世貿組織以來，有了「一帶一路」的加持，貨物貿易總額增長約11倍，是全球第一大貨物貿易國，中國已從國際經貿規則的被動接受者，華麗轉身為主要參與者，成為140多個國家和地區的主要交易夥伴。中國對世界經濟年均增長的貢獻率近30%。而2023年中秋國慶假期間大陸全境人員流動量累計22.04億人次，這樣的活動力在全球絕無僅有，是一中國繼續成長的有力保障。

拜改革開放和「一帶一路」等決策執行到位之賜，中國已擁有世界最大的高速鐵路網、最大高速公路網、最大郵政快遞網，最大世界級港口群和最大水運航線通達率，可謂陸、海、天、網的四位一體，它們能更促進全球的人暢其行與物暢其流，例如中國民營企業如華為、阿里巴巴、百度、抖音等的產品正在風靡全球。

這十年來，中國汽車的年產、銷量均達2200多萬輛，穩居世界第一，其中新能源汽車（電動載人汽車為主）已上升到全部汽車銷量的28.3%，且智慧型車輛與AI交通系統已受到國家級重視，中國的電動載人汽車保有量已超過1620萬輛。2023年中國出口的新能源車輛首次超過了日本出口的95萬輛，新能源車輛2023年出口量有預測可達500萬輛左右的。在關鍵零部件如動力電池、鋰電池、太陽能電池等出口均快速增長，可見中國對環境保護力度之大。

在2023年9月蘋果公司宣佈其最新款iPhone手機之前不久，華為公司已低調宣佈了一款超級手機（Mate 60 Pro），廣受市場歡迎，其所有處理器與軟體都是國產，包括華為自己的鴻蒙Harmony OS操作管理系統。有傳言稱有一些中國企業與政府單位因擔心iPhone有後門之慮，會禁用iPhone，姑無論傳言是否屬實，這傳言讓蘋果公司的市值暴跌2000億美元。足證中國與外國是你中有我，我中有你。

在1949年之前，中國當時一窮二白，人口近5億，雖有如西南聯大等的世界級精英，但全國大學畢業生只約兩萬人，人均壽命僅約35歲，今中國人口約14億，受過大學教育的有2億多人，人均壽命已超過77歲，都有成長的空間，這樣的成就是與改革開放和「一帶一路」密不可分的。如果用其它價值觀衡量，中國有可能已是世界第一大經濟體。

其實不分中外，舉凡重大的事情都離不開規畫、執行、勇氣、錯誤、擔當、天時地利人和、以及純屬運氣的之組合，利害難料。看到中國今日的耀眼成就，堪稱老天有眼，吉人天相。（作者為航太工程師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※