「藍白合」對於最關鍵的如何產生最強候選人問題，雙方迄無共識；原本一路掌控談判節奏與議題主導權的民眾黨總統參選人柯文哲，對於國民黨突然拋出的「開放式民主初選」，彷彿被打了一記悶棍，不僅直批侯辦執行長金溥聰「看起來根本沒有打算要合作」，更酸爆國民黨總統參選人侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」。雖然藍白彼此表面上都說並未破局，仍然表現出還要再談的姿態，但實質上已陷入難解僵局。

各退一步 少批評對方

相對來看，國民黨方面的反應顯得平和，一向給人主戰派形象的金溥聰反而是好整以暇地說，本來不是談得好好的，「怎麼說翻臉就翻臉？」並呼籲雙方盡快約定第二次會談時間，努力完成整合。國民黨立院黨團也呼應表示，藍白合目前有些理念不同之處，彼此應先求同存異，只要大方向、大目標一致，小事情都可以再討論。

從當初各種民調結果不斷呈現必須藍白合才有擊敗民進黨的可能，企盼政黨輪替的多數民意便一直催促在野力量盡快整合，而民眾黨柯文哲提出「以民調定正副」的主張，但國民黨方面卻始終諱莫如深，處於被動而未有相對回應，也招致許多批評。如今國民黨總算提出「民主初選」的具體對案，但因有些突兀，因此柯文哲馬上以主帥之姿跳上火線，以情緒性措辭反嗆；平心而論，即使他自認說的是實話，卻已給外界「被反將一軍、一時慌了」，又沒有風度的觀感。

其實只要是頭腦清楚的人都看得出來，藍白合議題激盪至今，其中虛虛實實、真真假假，即使從隔空放話到現在似乎進入實質磋商階段，仍然不脫兩大特點：一是雙方都是選擇對己方最有利、最擅長的方式來整合。所以人氣高、魅力強的柯文哲要比民調，而地方組織動員力量豐足的國民黨想搞民主初選；雙方提的方式都有道理，也各有優缺點，說白了一點也不稀奇，所以若真有心要談成，就必須各退一步，妥協合作，不能非要自己一條路，讓兩人走到黑。

二是雙方都操作如果藍白合能談成最好，若談不成也要把責任甩鍋給對方。何況過程中還會爾虞我詐、心口不一，在社會大眾、媒體網路面前刻意表演，批駁對方，這都會使原本難度就高的藍白合平添更多關卡，目的就是當談判破裂之後，藍白各自登山時，能夠取得支持者最大程度的認同，操作對自己最有利的棄保效應。對此，選民更需要以理性辨明是非。

化解歧見 有談有希望

形勢發展至此，很多人總會拿多年前「國親合」團結為大局的歷史來譬喻現在藍白合之舉，但時空環境完全不同，藍綠各自力量和當年比早已不可同日而語，民眾黨與系出藍營同源的親民黨，在政治理念、領導人與支持者的思考等方面也都不可比擬。因此無庸諱言地，藍白合應更著重在社會公義、國家利益上，除了基本理念與政策主張應趨近一致外，如何在最強候選人的出線上，能有更高格局、更寬廣思維、更開闊胸襟，考慮多數民意的期待，接納對方的意見，有理有力地跳脫高調的密室交易，完成理念與實力的整合。在只剩下不到3個月的短短時間裡，才能一舉達成政黨輪替的總體目標。

就目前出現的歧見方面：一、如何產生最強總統候選人上，雙方應將民調與初選兩種方式的利弊深入分析討論，或是以學者建議將此兩種方式各占一半加總定勝負，總之要盡快提出解決方案或妥協之道。二、先不將共推總統候選人此目標當作起點，目前已談及雙方可接受的政治及政策議題，尤其如何推動國會席次極大化及組成聯合政府，可先行討論以擴大爭取選民認同。三、擔任副手的政黨應享有包括行政院長以下的內閣職務分配權，相關協議應在選前以公開透明方式向社會公布，以昭公信。

時間真的所剩不多，政黨很會算計，選民也並不笨，大家都在看著藍白能否真正合起來，否則自主棄保的風潮很快就會引爆，但結果很清楚，所有民調都顯示依舊是兩敗俱傷，卻只會樂了民進黨。藍白必須盡快再會談，不應就此說再會，只要願意談就有希望、有突破。