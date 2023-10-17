歷史上以色列－巴勒斯坦衝突出現過多次，也有諸多國家參與協調，此次以巴衝突後，美國與中國在其中的協調受到關注。以巴衝突是1948年持續至今的衝突，為以色列－阿拉伯國家衝突及戰爭的一部分，衝突的出發點在於當地猶太人與阿拉伯人之間生存空間的矛盾，但在一定程度上也成為大國之間的代理人戰爭。

2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）向以色列一方進行大規模攻擊。以色列軍方持續對哈瑪斯控制的加薩地區進行猛烈空襲作為報復，雙方死亡人數合計已超過2700人。以色列總理納坦雅胡明確表示「要讓哈瑪斯武裝分子和以色列的敵人在今後的幾十年裡都記住這件事」，長期對抗的以巴衝突，可能將進入前所未有的暴力對抗。

如今美國與中國在此次衝突中會有一系列的協調行為，這些行為背後或多或少是美中之間最新的秩序之爭與較量。這種較量，或許也是自由主義與天下主義戰略之間的較量。

以巴衝突爆發後，美國等西方國家嚴厲譴責哈瑪斯組織，並給予以色列具體的軍事支持。美國譴責「哈瑪斯綁架與殺害以色列平民的恐怖主義行為」，同時拜登政府已下令五角大樓運送「額外裝備與資源」到以色列。美軍的艾森豪航空母艦打擊群進駐到東地中海，和先抵達的福特號航母艦隊，給予以色列在嚇阻敵對勢力方面的支持。

美國軍用運輸機C-17，也降落在以色列南部內瓦蒂姆空軍基地，提供新的美國武器和彈藥，要支持以色列對抗哈瑪斯。國防部長奧斯汀，親自到以色列視察軍援狀況；美國國務卿布林肯也同樣前往該地區，周旋在中東多國之間。

中國方面則是呼籲多方冷靜、儘快停火、回到和平談判上來。10月12日，中國外交部長王毅與巴西總統顧問的通話中，指巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。10月14日，王毅與布林肯通話中也表示，中國也強調譴責「傷害平民」行為，可理解為是針對以巴雙方。中方認為，軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。10月15日，中國中東問題特使翟雋表示即將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，並指中國的工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。

從美中兩方參與以巴衝突的協調行為來看，美中之間存在著戰略及戰略文化方面的區別。美國所倡導的自由主義，存在著改造他人的困惑，力圖使對方也遵循自由主義的規範性價值，在要不要改造他人方面，具有勢力範圍（sphere-of-influence）的擴張與有限責任（limited liability）的限制兩大特徵；在如何改造他人方面，又具有強制（軍事）性手段和非強制（軍事）性手段。因此，在要不要、是否強制性的改造他人兩個維度的配對，美國的自由主義戰略存在著四種分支，即美國歷史上出現的國際主義、民族主義、進步主義、現實主義等自由主義亞文化及戰略。

對比而言，中國沒有改造他人的困惑，中國的戰略文化可以歸結為天下主義，中國的戰略在於使自身在天下各地被認可與接受，建立一種名份秩序，在經驗上相互承認，而非規範上的價值統一。因而中國的天下主義在推行的過程中，雖然同樣會有強制與非強制性手段，但是中國的目的並不是改造他人，而是尋求建立名份、建立一種相互認可的關係。

美中之間的戰略文化之別，使得兩個大國在以巴衝突當中產生了不同的作用與影響。對於美國而言，首先需要表明自身的立場與態度，其背後便是對自由主義價值的肯定，對非自由主義價值的批判與對立；其次則是為了使這種自由主義價值更為安全的推行，而呼籲當事有關方面的冷靜與和平，呼籲它們回到談判的軌道上來。

相較而言，中國在以巴衝突當中並不立馬表明態度（這一點在其他許多衝突如烏俄衝突當中也有體現），而是首先呼籲各方先冷靜克制、回到談判上來，再尋求解決方案，在解決方案中盡量的求同存異，使得當事方盡可能的維持更為長久的和平、更為長久的關係。

以此戰略及戰略文化的視角來分析美中雙方的邏輯與思路，我們更能清晰明瞭美中的行為及其背後的意義。在兩種不同的戰略邏輯之下，美國與中國在中東地區的外交關係也存在不同，美國需要拉盟國與夥伴，但同時也使得許多國家與美國結怨，在有盟友的同時也有敵人。

而中國是盡可能的尋求多方之間的相互認可，不存在嚴重的拉幫結派而結怨的現象，這也是為什麼中國或許能是唯一一個在中東地區跟所有國家都能保持良好關係的域外大國，任何一個國家跟中國發展關係或許都不會擔心另一個中東國家會對它造成影響，這也成為中國在中東地區存在的一種巨大優勢，中國或許能成為此次衝突解決的突破性角色。

縱觀美國在中東的政策，美國處於「想管管不好、想走走不了」的尷尬局面。與此同時，世界上更多的目光都聚焦在中國身上，這次衝突與烏俄衝突一樣，大家對中國的態度十分關注且充滿期待。中國對此次衝突的解決方案，或許依然可以從天下主義的戰略文化出發，以發展關係、建立名份秩序為途徑，建立關係性組織（類似上海合作組織與金磚國家組織），在組織與機構當中，建立友善、認可、理解等關係的基礎，從而以關係互信而非價值對立去解決衝突。

雖然這一解決方案在短期內可能難見成效，在國際社會中自由主義價值根深柢固，中國的天下主義進入這片舞台仍需要一定時間，但是，這不失為另一種秩序逐漸形成，最終或許也將會產生不同於自由主義非黑即白、相互對立的國際影響。天下主義秩序或許能以關係為基礎，減緩、預防、解決未來的國際衝突。

（作者為國立台灣大學政治學系博士候選人，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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