屬猴的關係，從小對《西遊記》齊天大聖特別有感情。

20年前，台灣的行動電話開始可以視訊對話。第一個念頭，原來當年孫悟空每到一個地方，捏個法訣便能把土地公叫出來問話，大概也是這個模式。

根據《西遊記》，大聖曾經大鬧閻羅殿，打得閻羅王無處可躲，黑白無常趴在地上。

牠老人家拄著金箍棒，一手翻閱生死簿，把自己跟全球猴子的名字都勾消(編號是魂字1350)。

這一段可以得到兩個結論，首先，孫悟空認識字，不是文盲；其次，天底下的猴子從此都不會死。

可是，福建省南平市順昌縣有一座山，叫做寶山，山上有寺，叫寶山寺，寺旁有墳，是齊天大聖墳！

這就很怪了，不死之身孫大聖，怎麼會死？牠怎麼可以死呢！

又為什麼會去死在一個很偏僻、大部分人都沒聽過的地方。

到順昌的交通挺方便，福州搭半個小時動車到延平站（南平市），再搭40分鐘的汽車便到了。

寶山雖僅一千多公尺高，但山勢甚陡，山體怪石嵯峨，宋元時期就有官方礦坑採石紀錄。

寶山寺先到，這是全大陸唯一一座「石造」廟宇，從地基、棟梁、橫梁、斗拱到屋頂，全是石材砌成。

福建省南平市順昌縣有一座山，叫做寶山，山上有寺，叫寶山寺，寺旁有墳，是齊天大聖墳。（作者提供）

也就是說，要先有完整的尺寸圖，石匠按部位打造石材（包括屋頂），再運到山頂組合起來。其間稍有差池，便兜不攏。

廟裡有一處記載，元至正十三年重修。所以這座廟宇的起造年代，必定早於元順帝年間；根據廟宇的外觀形制，專家推測是唐宋風格。

寶山寺旁祀齊天大聖，主祀是三濟祖師，乃閩北地區的地方神，三濟為三個人，有名有姓，據說是早年在閩北施醫救人的醫師。類似閩南的保生大帝。

寶山寺有免費齋飯，香積廚為古老木造建物，飯後對著牆上的微信QRcode掃碼隨喜即可，不添香油錢亦可。

有三條流浪狗隨侍在側，其中一頭大白狗會用爪子撥遊客的腿，討食。

牆上標語「禁語」，但我們邊吃飯邊聊，那三條狗很守戒律，從頭到尾不發一聲，只是猛搖尾巴，用溫柔的眼神盯著我手中饅頭。

寺旁一條小路往上，有石頭殿宇的廢墟，當地人稱「南天門」，過了南天門，一座小石頭屋，裡頭有通天大聖與齊天聖神位。

石屋前山谷，雲霧繚繞風景秀麗，海內外主祀齊天大聖的廟宇都來此進香過，掛了很多進香布條，石造香爐是新加坡大聖廟送的。（洪肇君／資深媒體人）