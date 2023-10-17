曹操率百萬大軍直抵荊州，追擊劉備，覬覦東吳。東吳將領，主和主戰，莫衷一是。多虧魯肅穿針引線、諸葛亮雄辯滔滔，說服孫權帳下文武百官，組成蜀漢東吳聯盟。大都督周瑜忌賢妒能，幾番設計陷害諸葛亮，直到諸葛亮草船借箭十萬枝，周瑜方才捐棄成見。

【三國演義】第46回《用奇謀孔明借箭、獻密計黃蓋受刑》，寫道：瑜下帳迎之，稱羨曰：「先生神算。使人敬服。」孔明一陣謙虛後，周瑜又道：「昨吾主遣使來催督進兵，瑜未有奇計，願先生教我」…兩人一陣高來高去後，孔明曰：「都督且休言，各自寫於手內，看同也不同。」瑜大喜，叫取筆硯來，先自暗寫了，卻送與孔明，孔明亦暗寫了，兩個移近坐榻，各出掌中之字，互相觀看，皆大笑。原來周瑜掌中字，乃一「火」字，孔明掌中亦一「火」字。

羅貫中描寫赤壁之戰前夕、諸葛亮與周瑜鬥嘴鬥智這段，劇力萬千，像極了藍白合不合這齣現代劇。藍白兩黨自有盤算，郭柯侯三人，各吹各的調，彼此忌賢妒能，也不下於劉孫陣營整合的艱難。只不過，到頭來，諸葛亮周瑜對於退敵之計，默契共識十足，藍白合作下架民進黨一事，仍在破局邊緣！

儘管藍白非綠都說要推出最強的候選人，下架民進黨，不過，如何共推最強候選人，藍白各有盤算。白營高唱5次民調決勝負，外帶7項憲改主張，藍倡議22縣市初選定正副。其實，兩軍談不攏，說穿了，關鍵就在侯友宜和柯文哲都不是能下架民進黨的最強候選人！郭柯侯真要是最強候選人，民調早就超賴趕綠，也無須談什麼藍白合不合了！

柯侯彼此都明白，兩人兩黨，各擅勝場，各有軟肋；好似赤壁之戰前的劉備和孫權，合則退曹有勝算，還能三分天下，延續漢祚；不合，只能俯首稱臣，大喬小喬深鎖銅雀臺。無奈，政黨尚私，無論是民調、還是開放式民主初選的提議，都是為自家政黨「量身裁衣」。藍白兩軍，若不能像孔明和周瑜那般，有火攻曹營的默契，如何能齊心下架民進黨？

僵局可有解？借箸代籌，何妨從藍白兩黨有共識之處著手，儘管柯P的憲政7大主張，矛盾甚多，似通不通，儘管侯陣營高喊除弊也沒提出什麼治國方針；不過，「尊重憲法，阻卻擴權」，「責任政治，有權有責」，這兩點應該是藍白和非綠選民的共識。共識尚存，合作便有一線生機。

政治要回復清明，非侯柯二人之力可以畢其功，而需仰賴行政院長及各部會政務官無私無我，通力合作。何況，柯侯二人都沒有在中央掌政執政的經歷，單憑兩人擔任百里侯的表現，民調或初選也不過是「提醒」或「增強」選民的記憶，並不能預判他倆號召群賢、以德服眾的領袖魅力和治理國政的願景與能力。

於今之計，侯柯二人或可仿效孔明周瑜合計火攻曹營的「默契大考驗」，分別寫下行政院長和重要部會（國防、外交、內政、陸委會、國發會、經濟、交通、農業、勞工、法務、科技、數位和NCC）首長的預擬名單，亦即類似「影子內閣」的概念，約定時間，公證並公開影子內閣名單，藍白雙方簽字認可後交由3至5家民調公司就兩份影子內閣名單，徵求民意，所擬名單勝出者為總統候選人，居次者則為副總統人選。

此計優點如下：第一，藉以判斷候選人能否識人、用人、信人，適才適所。第二，藉多數選民意見，看政黨和提名的候選人是否私心自用。第三，在憲法未修訂之前，多數選民同意的影子內閣名單，等同於內閣取得一定的民意基礎，也能對立法委員的質詢權形成一定的規約力量。第四，多數選民認同的閣揆和影子內閣名單，能對閣揆與內閣形成一定程度的民意監督壓力，落實責任政治。第五，此計若能形成慣例，大選時，各政黨候選人須提出影子內名單，選民不僅能對總統候選人投下神聖一票，直接間接還能參與票決影子內閣，可提高人民政治參與的廣度和深度。救濟民粹政治之弊。

（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※