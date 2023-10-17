﻿潛艦國造案引發出來的疑似洩密案、賣國賊案，將導致修法重罰，但也凸顯立法院紀律委員會形同虛設的窘境。

由於9月底國造潛艦「海鯤號」的下水典禮，引出了賣國賊及情資洩密案件，歷經3週尚未平息，並因靠近總統及國會改選，案情將會因司法調查，及民進黨立委的炒作，而會繼續升高，更將造成台灣政壇的動盪不安。

民進黨立委林靜儀將提案修正「國家安全法」，未來政府公職人員如果涉及國家情資洩密行為，將加重其刑責二分之一。此項修正案由於正在新聞發展的高峰期，已經完成由民進黨立委林靜儀、許智傑、趙天麟、王定宇等人的連署，定會在立法院成案進行修法程序。

綜觀我們的法令規章其實是相當完備的，但衡量當前國家處境，及目前全國對類似案件的深惡痛絕，如能將涉及賣國及洩密的公職人員，課以更為嚴苛的刑責，當然是大家所樂於支持的。尤其這項修法不僅是針對國民黨立委馬文君，同時也可檢視潛艦國造小組的召集人黃曙光，及總統蔡英文的相關言行。

其實這件事源起於5、6年前立法院國防外交委員會的秘密會議，當時會議主席就是民進黨的王定宇，由於當時沒有及時處理馬文君委員的違規行為，才導致馬委員後來被質疑的言行，王定宇現在不僅全力追訴當年馬的違規行為，突然在媒體上扮演勇敢的揭露人，進而並連署林靜儀的修訂「國防安全法」案件。其實就嚴防立院成為國防洩密窗口的角度來看，王定宇應該為當年身為主席，沒有對馬文君行為採取強硬的處理，先向全國人民鄭重的道歉。

立法院長期以來都有紀律委員會，本會期由民進黨及國民黨各4位委員組成，並有每個月的輪值委員。

立法院紀律委員會審議之懲戒案件分別是：由院會主席裁示交付懲戒案件，院會議決交付之懲戒案件，委員會主席裁決移送院會決議交付之懲戒案件。

但是立法院紀律委員會審查送交院會，經出席院委員四分之三通過的委員懲戒案，寥寥無幾，查得到的紀錄的只有兩案，其一是民國58年立委魏惜言辱罵院長黃國書，被罰停止出席院會6次。其二是民國90年羅福助扭打李慶安，被罰停止出席院會半年。

其他多次立委在院會中暴力抗議推打，破壞議場設施，霸佔主席台等激烈的衝突，都沒有被移送到紀律委員會處理。因為要在院會中達到四分之三的門檻，並不容易。

但是5年之前，立法院國防外交委員會的秘密會議中，主席王定宇發現馬文君有明顯違規行為，當場沒有阻止，也沒將馬移送紀律委員會處理，實在是嚴重的失職。

美國國會的參衆兩院，都設有紀律嚴明的倫理委員會。舉凡國會議員以不正當手段謀取私利，甚或有私通外國的賣國言行，經檢舉成案者，都將受到倫理委員會的嚴格處置，重者可以將議員驅逐出國會，失去議員資格，輕者將在接受調查後遭到譴責，嚴重影響未來的連任。

2013年就有美國眾議院議員比爾歐文斯，及彼得羅斯坎，分別因接受台灣政府不當的招待而被調查，並且有退還招待款項的情形。

現在我們的立委，警覺公職人員有洩密危害國家的可能，提出修訂「國家安全法」加重刑責，的確有其必要。

但是立法院長久以來的脫序行為，及立委不正常的問政態度，早已違背了基本的國會紀律，是否也應該有個正常運作的紀律委員會，防止立委成為破壞國家及社會安定的破口，才能算是一個正常的國會。

（作者為資深媒體人）

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