國民黨副主席夏立言不久前受訪時表示「國民黨絕對不是一個親中或統一的政黨」，在大陸網路媒體引發反彈，國台辦發言人陳斌華隨後表態，指責此言「損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情」。夏立言的「不統說」在台灣內部未引起爭議，卻在對岸掀起軒然大波，是民進黨上台7年來兩岸互信薄弱、關係脆弱的真實寫照。

欲撕西方急統標籤

夏立言「不統說」衍生的風波，與3年前「求和說」事件類似：當時疫情期間民進黨反中氣焰囂張，兩岸情勢相當危急，國民黨派前立法院長王金平出席海峽論壇，北京高層也認為這是一個緩和台海、溝通兩岸的絕佳契機，不料大陸央視主持人一句「這人來求和」，台灣輿論瞬間炸鍋，國民黨、王金平承受不了「求和說」風暴的壓力，婉拒登陸。

「求和說」與「不統說」時間背景不同，但有其相似性。首先，兩者都是在非正式場合，不經意間流露出內心的想法，卻被斷章取義。其次，兩者都觸及國共互動的「面子問題」，「求和說」讓國民黨覺得丟臉，「不統說」置北京於尷尬。更重要的是，大陸網路民意的推波助瀾、無限上綱，「肇事」方反覆解釋但於事無補，最終造成彼此互信受損的結果。

事後國民黨中央緊急發文澄清，夏立言也自認委屈，表示所謂「國民黨非親中或統一」是在特定脈絡之下，回應西方對國民黨「急統」的誤解或標籤。但「蒼蠅不叮無縫的蛋」，既然國民黨黨章保留追求統一的目標、《中華民國憲法增修條文》也闡明了國家統一前的兩岸定位，夏立言作為國民黨副主席、又是久經沙場的資深兩岸事務重臣，也不是完全無辜。

不過，陸方對夏立言「不統說」的回應還是留有餘地，而且提醒多於警告。陳斌華只是引述「大陸民眾的不滿情緒」來表達異議，夏立言今年以來已三度訪陸，先後與王滬寧、宋濤深談，近期還有到大陸參加會議並會見高層的計畫，雙方應該能掌握彼此的底線、體諒彼此難處。

不可否認，夏立言的「不統說」，除了暗示侯友宜的兩岸政見仍會以馬政府時期的「不統不獨不武」為主軸外，其實也說出「心裡話」：中國國民黨堅定反對台獨、主張兩岸和平，是站在捍衛中華民國的立場，因為台獨會消滅中華民國，並不是站在中共或中華人民共和國的立場。國民黨理念中的統一，絕非「脅迫式的被統」，而是當兩岸之間的歧見被消弭後，雙方才有談統一的條件，目前兩岸只有求同存異、深化交流，才有助於創造條件。

傷害大陸人民情感

這也是國共之間「戰略模糊」奧妙所在：只要台灣不獨、台海不戰，兩岸交流合作就不易受到既有政治分歧的影響，大陸就可以把精力放在自身改革、建設之上。當大陸愈加富裕、進步，兩岸愈加交流、融合，台灣民眾對大陸的疑懼就會愈來愈小，兩岸就愈可能水到渠成、心靈契合式統一。馬英九8年兩岸交流繁景，再對比蔡英文7年的兵凶戰危，相信大陸的感觸和理解會更加深刻。

不過，國民黨也要意識到，「不統說」觸怒的是大陸民間，而非北京官方，這恰恰證明了黨名冠以「中國」二字的分量。民進黨切割兩岸歷史紐帶、大搞去中國化、扭曲台灣年輕人認同，國民黨早就該擔負起撥亂反正的責任，清清楚楚告訴台灣社會：台灣人就是中國人，大陸地區、台灣地區本來就屬於一個國家，而不應因怕丟選票而畏首畏尾，最終連自己也分不清方向、陷入其中，最後對選情愈來愈糟糕。

比起台海兵凶戰危的波濤洶湧，夏立言「不統說」終究是一道小波浪，但畢竟「無風不起浪」，無論2024選舉結果如何，中國國民黨都必須要嚴肅思考，站在兩岸「和戰」十字路口，如何做出對台灣人民、對中華民族負責的抉擇。國民黨的首要目標，固然是聯合6成下架民進黨的民意，一旦取得政權，必須以「兩岸中國人」的高度熄滅戰爭引信、為和平找出路。