今年是「一帶一路」倡議10周年。圖為浙江省寧波舟山港穿山港區集裝箱碼頭。（新華社）

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇17日開幕。作為世界上跨度最長的經濟走廊，「一帶一路」涵蓋了中國大陸，以及東南亞、南亞、西亞、非洲乃至歐洲部分區域，向東連接著亞太經濟圈，向西則與歐洲經濟圈相連。從目前情況看，「一帶一路」正處於不斷調整與延伸的過程中。隨其範圍的延伸及影響力的擴展，「一帶一路」在全球新投資貿易規則中扮演的角色愈發不能忽視。同時，「一帶一路」具有開放、全面、發展、創新和共享的特點。因此，筆者認為，兩岸應共同推動在「一帶一路」上的經貿合作。

在「一帶一路」的推進過程中，兩岸企業有著巨大的合作空間，如果能夠實現優勢互補與資源整合，不僅有助於進一步推動兩岸企業自身的發展，而且也有助於有效深化兩岸經濟合作的層次，使台灣民眾對兩岸經濟合作有實際的獲得感。對此，兩岸企業可將合作重點置於合作平台的建構、共同合作願景的確立、合理的分工機制、全產業鏈合作等，完全可以共創互利雙贏的局面。

可以說，大陸「一帶一路」倡議的拓展與深化，為推進兩岸經濟合作，尤其是促進企業間合作提供了巨大的空間與機遇。從發展趨勢的角度具體分析，兩岸企業的合作側重集中在四點。

一是品牌合作。隨著綜合成本遞增及經濟發展水平的提升，長期以來以出口導向為主要模式的成長已經難以適應大陸產業發展的需要，對台灣而言更是如此。兩岸企業均需要尋找新的成長動能，而「一帶一路」發展為此提供了新的合作契機，尤其是為向中西部地區拓展合作提供了有利條件。兩岸可以通過市場的擴大和培育，轉向以建構品牌（提高附加價值）和發展新興產業（包括現代製造業及服務業）為主軸來帶動經濟有品質的成長。一般而言，品牌發展必須要有足夠的市場容量支撐，「一帶一路」的發展完全可以為兩岸企業通過合作共創品牌提供發展的機會。此外，在「一帶一路」向中西部拓展的過程中，大陸企業可以更好地借鑒台灣在產品設計、營銷規畫、服務商品的發展策略等方面的優勢，調整彼此的分工模式、共同合作，全力發展有助於品牌營銷的內需型產業，提升企業的發展內涵與附加值。

二是新興產業合作。現階段大陸強調發展以新能源、新材料為核心的新興產業，包括生物科技、新能源等，全力打造低碳經濟，以適應全球化的新形勢。而台灣強調要建構起低碳經濟形態，以生物科技、綠能為重點的相關產業發展，不僅有助於拓寬兩岸企業間新的合作領域，而且也有助於構築兩岸企業合作的高起點，從而更有效地參與國際競爭。兩岸企業可在「一帶一路」發展中，根據彼此的優勢實現互補，找到更多的合作機會。

三是服務領域的合作。服務業尤其是傳統服務業的發展，既需要具有運營管理的經驗，又必須具有融合地方文化內涵的特色，大陸企業在網路和產能供給方面具有明顯優勢，而台資企業則在營銷和服務方面有著豐富的經驗。因此，兩岸企業在服務業發展方面可結合彼此優勢，連接兩岸的資源，因應市場的特性，以跨境電商為先導，在既有基礎上，發展出新而獨特的經營模式，實現進一步的雙向投資合作，從而開創全新的企業合作空間。

四是投資合作。兩岸投資迄今為止仍以單向為主，而未來進一步實現雙向投資應是必然趨勢，企業在這方面應當繼續發揮引領和示範作用。對企業而言，投資環境的穩定性與可預測性是確定和衡量投資環境的最重要指標。從目前大陸的投資梯度轉移情況來看，沿海陸資和台資企業向中西部轉移成為趨勢，而且也是中西部地區承接投資的主要來源。在此種情況下，兩岸企業合作向中西部地區和「一帶一路」延伸成為強化彼此合作的最可行方式。而兩岸長期的合作經驗與既有成果，不僅有助於解決兩岸產業面對的投資障礙、縮短審批時間與降低不確定因素，從而提升企業的投資意願，而且也有助於推動兩岸企業合作深化與民眾間互信的增強。在當前的可行路徑中，兩岸企業家峰會和其他合作平台可為合作提供可資利用的平台。在相關平台的助推下，兩岸企業可在更大範圍、更廣領域、更高層次上開展合作。（作者為上海交通大學台灣研究中心執行主任、教授）

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